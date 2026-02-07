Tigres de Ángel Correa arrollan sin piedad al Santos en el Clausura mexicano

Los Tigres mostraron capacidad de reacción y poder ofensivo para remontar y golear 5-1 en casa al decaído Santos el viernes, en el inicio de la quinta fecha del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Los Guerreros sorprendieron en el estadio Universitario de Monterrey al tomar la ventaja con un gol del argentino Lucas di Yorio al minuto 36.

Pero rápidamente los Tigres pasaron al frente y se fueron al descanso en ventaja 2-1 con tantos del brasileño Joaquim Pereira (40') e Iván López (43').

El argentino Ángel Correa (62', de penal), Diego Lainez (73') y Diego Sánchez (79') completaron la goleada en la segunda etapa.

Tigres, que dirige el argentino Guido Pizarro, llegó a 10 unidades y marcha segundo, mientras que el Santos, del director técnico español Francisco Rodríguez, se quedó con un punto en el decimoséptimo lugar.

El Santos alargó su racha de más de 700 días sin ganar de visita. Su último triunfo en patio ajeno fue el 1 de marzo de 2024 contra el Querétaro en el estadio La Corregidora.

En el estadio Victoria, con dinamismo y eficacia el Necaxa (9º) del entrenador uruguayo Martín Varini goleó 4-1 al Atlético San Luis (15º), dirigido por el español Guillermo Abascal.

Los Rayos ganaron con goles de los argentinos Julián Carranza (4') y Tomás Badaloni (59'), de Alexis Peña (66') y de Ricardo Monreal (73') y llegaron a seis puntos.

El brasileño João Pedro (90+1', de penal), vigente campeón de goleo, hizo el gol de la honra para el Atlético, que se quedó con cuatro unidades.