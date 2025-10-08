Tigres deben encontrar su bateo antes de que se acabe el tiempo en serie divisional

DETROIT (AP) — Los Tigres de Detroit tienen menos de 24 horas para encontrar los batazos que puedan salvar su temporada.

Desafortunadamente para sus posibilidades en la serie divisional de la Liga Americana, los Tigres han estado buscando lo mismo durante el último mes sin éxito.

Detroit solo logró una carrera con cinco hits en las primeras ocho entradas de su derrota 8-4 ante los Marineros de Seattle el martes, dejándolos abajo 2-1 en la serie y enfrentando la eliminación el miércoles.

"No fue fácil esta noche", reconoció el mánager de los Tigres, A. J. Hinch. "Especialmente con lo que (Logan) Gilbert estaba lanzando. No muchas rectas y muchos sliders y splitters. Estuvimos haciendo más swings a medida que avanzaba el juego, y tuvimos problemas para hilar turnos al bate productivos".

Gilbert permitió una carrera con cuatro hits en seis entradas. Repartió siete ponches y no otorgó boletos.

"Fue el Logan de siempre", comentó el mánager de los Marineros, Dan Wilson. "Atacó la zona, consiguió buenas cuentas y dejó que el split y el slider hicieran el trabajo por él".

Los Tigres anotaron tres carreras contra Caleb Ferguson en la novena entrada para reducir la diferencia a cuatro, pero Wilson trajo al cerrador Andrés Muñoz.

El mexicano sólo necesitó enfrentar a dos bateadores. Los retiró con un elevado y un doble play que terminó el juego.

"Estamos enfrentando brazos realmente buenos y no hemos logrado juntar tantos buenos turnos al bate como nos gustaría", expresó el primer bate de los Tigres, Kerry Carpenter. "Tenemos que reconocer el gran pitcheo. Tenemos al menos un juego más para darle la vuelta".

Eso es más fácil de decir que de hacer para un equipo que está promediando menos de tres carreras por juego en las últimas cuatro semanas.

Los problemas comenzaron con 16 juegos restantes en la temporada regular. El 11 de septiembre, después de haber superado a los Yankees 23-3 en los dos días anteriores, los Tigres perdieron 9-3.

Quedaron 3-13 en el tramo final, desperdiciando lo que parecía una ventaja segura en la División Central de la Liga Americana ante los Guardianes de Cleveland. Consiguieron apenas el último pasaje de comodín por un criterio de desempate sobre los Astros de Houston.

Las cosas no han cambiado en octubre. Los Tigres batearon .218 en la serie de comodines de la Liga Americana contra los Guardianes. Anotaron nueve carreras en tres juegos pero ganaron la serie cuando Cleveland bateó .178.

Solo anotaron seis carreras en las primeras 28 entradas contra los Marineros antes del rally tardío sin sentido en el tercer juego.

"Éste es el momento más difícil del año para batear", manifestó Hinch. "Cuando te enfrentas a un pitcheo de alto nivel en octubre, es un esfuerzo constante.

Obviamente, sus muchachos son talentosos y están exponiendo un poco del control de la zona del que hablamos todo el tiempo.

Los Tigres se han ponchado 68 veces en seis juegos de postemporada, y ocho de sus nueve bateadores habituales están promediando al menos un ponche por juego.

