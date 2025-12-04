Tigres empata con Cruz Azul y saca ligera ventaja en las semis del Apertura mexicano

Los Tigres del delantero argentino Ángel Correa sacaron una ligera ventaja en las semifinales del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano al empatar de visita 1-1 con el Cruz Azul, el miércoles en el estadio Olímpico Universitario.

Este empate obliga al Cruz Azul del entrenador argentino Nicolás Larcamón a ganar el juego de vuelta, por cualquier marcador, el sábado en el estadio Universitario, para avanzar a la final.

Tigres protagonizó un arranque ciclónico. Al minuto 1 con 36 segundos, "Angelito" Correa conectó un remate de cabeza a quemarropa que tapó el portero Andrés Gudiño.

Y apenas siete segundos después, el también argentino Juan Brunetta pegó un tiro potente desde la media luna del área celeste y mandó el balón a la base del poste izquierdo.

Después de ese par de chispazos tempraneros, ambos equipos asumieron una actitud cautelosa con el mediocampo densamente poblado y defendiéndose sin pelota.

Cruz Azul asumió la iniciativa al inicio del segundo tiempo. Al 49' el argentino Lorenzo Faravelli prendió la pelota en las inmediaciones del área felina y exigió la atajada del portero argentino Nahuel Guzmán.

Al 53' Brunetta perdonó al equipo celeste con un control de pelota en el área tan deficiente como su definición.

Guzmán nuevamente salvó a Tigres al 59' con un lance sobre su derecha ante un testarazo del argentino Carlos Rotondi.

Tigres encontró el gol al 60' cuando Correa taladró a la defensa celeste por el sector izquierdo entre cuatro rivales, la pelota se paseó en el área y volvió al campeón del mundo argentino, quien definió el 1-0 con un disparo fulminante.

El uruguayo Gabriel Fernández firmó el 1-1 al 76' con un penalti que cobró a la izquierda de Guzmán.

Más tarde, en el estadio BBVA, se ponía en marcha la segunda semifinal, donde el Monterrey del defensa español Sergio Ramos recibía al Toluca del delantero portugués Paulo Dias "Paulinho", tricampeón de goleo del balompié azteca.

