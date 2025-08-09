Tigres golea a Puebla y es líder en torneo mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 8 ago - Tigres UANL goleó el viernes 7-0 a Puebla y se ubicó como el líder del torneo Apertura del fútbol mexicano.

El club de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tiene un partido pendiente, llegó al primer lugar general con nueve puntos, los mismos que registra Pachuca pero una mejor diferencia de goles.

En el inicio de la cuarta jornada del torneo, Tigres ganó gracias a los goles de Ozziel Herrera, Diego Lainez, de los argentinos Juan Francisco Brunetta y Ángel Correa, del zaguero chileno Nicolás Díaz en su propia portería, Diego Sánchez y del francés André-Pierre Gignac.

En el partido disputado en el estadio Universitario, Tigres se puso en ventaja a los seis minutos cuando Herrera metió el balón pegado al poste derecho con un colocado disparo desde fuera del área.

El equipo local anotó el segundo gol a los 36 minutos con un remate de cabeza de Lainez tras un pase de Brunetta, quien anotó el tercero a los 51 con un suave disparo de zurda en el área que se le escapó de las manos al portero Jesús Rodríguez.

El cuarto gol cayó a los 55 minutos con un colocado disparo de Correa, quien mandó el balón al fondo de la portería después de impactarlo en el poste izquierdo.

Tigres anotó el quinto a los 58 minutos cuando Díaz metió el balón en su propia portería al desviar un remate de Correa.

Sánchez marcó el sexto gol a los 72 minutos cuando metió el balón por el ángulo derecho tras eludir a un adversario dentro del área después de recibir un pase de Correa.

Gignac cerró la cuenta a los 93 minutos con un tiro penal.

La jornada continuará el sábado con los partidos entre América-Querétaro, Atlas-Pachuca y Mazatlán-Tijuana.

El domingo, Pumas UNAM enfrentará a Necaxa y Guadalajara visitará a Santos Laguna.

En el cierre de la jornada se disputarán el lunes los partidos entre León-Monterrey, Bravos de Ciudad Juárez-Toluca y Atlético de San Luis-Cruz Azul. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)