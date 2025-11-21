Tigres le arranca empate al América en la primera final del Apertura femenino de México

Tigres rescató este jueves un empate 3-3 de visita ante el América, en el partido de ida de la final del torneo Apertura 2025 del fútbol femenino de México, jugado en el estadio de Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, ante 25.000 espectadores.

La española Irene Guerrero adelantó 1-0 a las Águilas del América al minuto 18 al convertir un penal señalado por una mano de la defensa Greta Espinoza.

Al 22, Scarlett Camberos firmó el 2-0, también con un penal, tras una falta sobre la mediocampista estadounidense Sarah Luebbert.

Luebbert se encargó de marcar el 3-0 al 45 con un disparo desde los linderos del área que colocó cerca del ángulo superior izquierdo.

Las llamadas Amazonas de Tigres sacaron toda su casta y no se entregaron. Al minuto 62 Stephany Mayor recibió la pelota en el área y se perfiló para descontar 3-1 con un tiro de zurda pegado al poste derecho.

Chrestinah Kgatlana consiguió el esperanzador 3-2. La mediocampista sudafricana se hizo de la pelota en el círculo del mediocampo, aún del lado de Tigres, se lanzó al frente, superó a dos rivales, entró al área y definió con un disparo de zurda ante la portera.

Finalmente, la brasileña Jheniffer da Silva sentenció el 3-3 con un remate de cabeza picado dentro del área chica, al 84.

El partido de vuelta se jugará el domingo en el estadio Universitario.

Desde la instauración de la liga femenina de México en el torneo Apertura 2017, Tigres ha ganado seis títulos -son las más ganadoras- y el América lleva dos.

str/ag