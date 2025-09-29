Tigres mantiene su invicto en México a costa del Querétaro

La poderosa nómina de Tigres se impuso 2-0 en su visita este domingo al modesto Querétaro en el estadio La Corregidora, por la undécima jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

El cuadro (5°) que conduce el argentino Guido Pizarro hiló siete partidos ligueros seguidos sin conocer la derrota y llegó a 22 puntos. El Querétaro (17°), por su parte, sufrió su séptima derrota en el torneo y se quedó con ocho unidades en la penúltima posición.

Al minuto 30, los felinos tejieron una jugada en el último tercio del campo, la pelota llegó al área para el argentino Juan Brunetta, quien firmó el 1-0 con un tiro de zurda a ras de pasto.

El volante Marcelo Flores (53') sentenció el 2-0 con un remate frente al arco queretano.

Los Gallos Blancos del Querétaro, orientados por Benjamín Mora, terminaron el partido con 10 hombres por la expulsión del argentino Mateo Coronel al final del primer tiempo (42').

La undécima jornada se cerraba más tarde en el estadio Caliente, en Tijuana, donde los Xoloitzcuintles (8°) que dirige el uruguayo Sebastián "El Loco" Abreu recibían al Cruz Azul (4°).

Bajo el mando del argentino Nicolás Larcamón, La Máquina, con 24 puntos, buscaba hacerse nuevamente con el liderato, que comparten el Toluca (1°) y el Monterrey (2°) con 25 unidades.

Toluca encabeza la tabla porque supera a los Rayados de Sergio Ramos en diferencia de goles: 17 contra 6.

El sábado, los Diablos Rojos, campeones defensores, vencieron 3-1 al Mazatlán con un equipo alternativo, ya que a media semana disputarán la Campeones Cup, una competencia anual que enfrenta a los ganadores de la liga mexicana y de la MLS.

Los hombres del entrenador argentino Antonio "Turco" Mohamed chocarán en suelo estadounidense con el Galaxy de Los Ángeles.

-- Resultados de la undécima jornada:

- Viernes:

Juárez-León 2-0

- Sábado:

Puebla-Guadalajara 0-2

Pachuca-Atlético San Luis 2-1

Atlas-Necaxa 3-2

Monterrey-Santos 1-0

Toluca-Mazatlán 3-1

América-Pumas 4-1

- Domingo:

Querétaro-Tigres 0-2

Tijuana-Cruz Azul Más tarde

