Tigres UANL gana como visitante con doblete de Flores en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 11 ene - Tigres UANL, subcampeón del fútbol mexicano, ganó el domingo 2-1 como visitante al Atlético de San Luis con un doblete de Marcelo Flores en el cierre de la primera jornada del torneo Clausura.

Más temprano, Pumas UNAM y Querétaro empataron 1-1 con goles del panameño Adalberto Carrasquilla y del argentino Mateo Coronel, respectivamente.

En el último partido de la jornada, disputado en el estadio Alfonso Lastras de San Luis, el club de la Universidad Autónoma de Nuevo León se adelantó a los 49 minutos con un potente disparo de Flores dentro del área tras eludir a un adversario.

Atlético de San Luis empató a los 74 minutos por conducto del brasileño naturalizado italiano Joao Pedro, quien remató con la cabeza en el área chica un pase del uruguayo Juan Sanabria.

Tres minutos después, Tigres logró el triunfo gracias al doblete de Flores, quien definió con un disparo cruzado de zurda dentro del área tras recibir un pase de talón del francés André-pierre Gignac.

El sábado, el actual bicampeón Toluca inició la defensa de su título con un triunfo de 1-0 como visitante ante Monterrey, Guadalajara ganó 2-0 a Pachuca, León derrotó 2-1 a Cruz Azul y Necaxa goleó 3-1 como visitante a Santos Laguna.

El viernes, Atlas y Bravos de Ciudad Juárez ganaron sus respectivos compromisos ante Puebla y Mazatlán por 1-0 y 2-1, respectivamente. En tanto, Tijuana y América empataron sin goles. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)