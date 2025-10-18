Tigres UANL golea en torneo mexicano con triplete de argentino Brunetta

CIUDAD DE MÉXICO, 17 oct - Tigres UANL goleó el viernes 5-3 a Necaxa con un triplete del argentino Juan Francisco Brunetta en el inicio de la decimotercera jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

El argentino Ángel Correa y Diego Lainez completaron la goleada para el club de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

En el partido disputado en el estadio Universitario, Necaxa se adelantó a los 18 minutos cuando el colombiano Diber Cambindo definió de derecha con un disparo cruzado dentro del área tras recibir un pase del argentino Tomás Badaloni.

Tigres empató a los 24 minutos con un disparo de zurda de Brunetta en el centro del área tras recibir un pase de Correa.

Tigres dio la vuelta a los 33 minutos con el doblete de Brunetta, quien definió con un potente disparo de volea desde fuera del área tras un rebote defensivo.

Necaxa empató a los 45 minutos con el doblete de Cambindo, quien remató en el área un centro enviado por el argentino Agustín Palavecino desde el sector derecho.

Brunetta anotó su tercer gol a los 49 minutos con un potente disparo dentro del área tras recibir pase de Ozziel Herrera, quien eludió a dos adversarios.

Tigres estuvo cerca de anotar el cuarto gol a los 59 minutos, pero el disparo de Herrera se estrelló en el poste izquierdo.

Correa metió el cuarto gol para Tigres a los 63 minutos cuando definió de derecha en el centro del área tras recibir un pase de Diego Sánchez, quien aprovechó un error defensivo para robar el balón.

Necaxa anotó el tercer gol a los 72 minutos por conducto de Ricardo Monreal, quien definió de derecha dentro del área tras recibir un pase de Cambindo.

Lainez anotó el quinto para Tigres a los 87 minutos con un remate de cabeza en el área tras centro enviado por Sánchez.

Con su octavo partido consecutivo sin conocer la derrota, Tigres llegó a 26 puntos para ubicarse momentáneamente en el tercer lugar general, por abajo de Toluca y América que registran 28 y 27 unidades, respectivamente.

En otros partidos del viernes, Atlético de San Luis venció 2-0 al Atlas con goles del brasileño naturalizado italiano Joao Pedro Geraldino y Óscar Macías.

Y Puebla ganó 4-3 a Tijuana con goles de Ricardo Marín, Álvaro de la Rosa y doblete de Carlos Baltazar. Para los "Xolos" de Tijuana anotaron Kevin Castañeda en dos ocasiones y el marroquí naturalizado español Mourad Daoudi.

La jornada se completará el sábado con los partidos entre Santos Laguna-León, Bravos Ciudad Juárez-Pachuca, Toluca-Querétaro, Monterrey-Pumas UNAM, Guadalajara-Mazatlán y Cruz Azul-América. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)