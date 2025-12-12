Tigres UANL se acerca a su noveno título del fútbol mexicano con gol de argentino Correa

CIUDAD DE MÉXICO, 11 dic - Tigres UANL se acercó a la conquista del campeonato del fútbol mexicano tras ganar el jueves 1-0 a Toluca gracias a un gol del argentino Ángel Correa en el partido de ida correspondiente a la final del torneo Apertura.

El club de la Universidad Autónoma de Nuevo León busca su noveno título tras los ganados en las temporadas 1977-1978 y 1981-1982, y en los torneos Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023. Si lo logra, empataría a Cruz Azul en títulos y se ubicaría como el cuarto club más ganador de México.

“Venimos haciendo un gran trabajo, queda un último pasito que va a ser muy complicado, pero vamos a hacer todo por lograrlo. Este equipo está preparado para sufrir, este equipo y afición merecen cerrar con broche de oro este gran torneo”, dijo el centrocampista uruguayo Fernando Gorriarán a la cadena Fox.

En el partido disputado en el estadio Universitario de Monterrey, Tigres generó la primera jugada de peligro a los 18 minutos con un potente disparo de Jesús Garza que desvió el portero Hugo González con un vistoso lance.

González volvió a salvar su portería a los 32 minutos al desviar un potente disparo raso de Diego Lainez. El balón pegó en el travesaño y se fue por arriba de la portería tras la atajada de González.

Pero en el inicio del segundo tiempo, Tigres encontró el gol a los 46 minutos cuando aprovechó un gran error de González, quien entregó el balón a Lainez al tratar de pasarlo a un compañero, el mediocampista de Tigres mandó pase a Correa, quien definió frente a la portería desprotegida.

Dos minutos después, los "Diablos Rojos" de Toluca estuvieron cerca de empatar con un disparo de Jesús Angulo que pasó entre las piernas del portero argentino Nahuel Guzmán, pero el balón tomó un efecto y se detuvo antes de meterse a la portería, lo que aprovechó un defensor de Tigres para despejarlo.

Toluca finalizó el partido con un hombre menos debido a la expulsión del delantero paraguayo Robert Morales, quien vio la tarjeta roja a los 92 minutos tras agredir al defensor brasileño Joaquim Pereira.

Así, el campeón se definirá el domingo cuando se dispute el partido de vuelta en el estadio Nemesio Diez de Toluca.

Si Toluca logra remontar y consigue el bicampeonato, sumaría su duodécimo título tras los ganados en las temporadas 1966-1967, 1967-1968, 1974-1975 y en los torneos Verano 1998, Verano 1999, Verano 2000, Apertura 2002, Apertura 2005, Apertura 2008, Bicentenario 2010 y Clausura 2025.

Si lo consigue, se ubicaría junto a Guadalajara como los segundos clubes más ganadores de México con 12 títulos, por abajo de América, que registra 16 (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)