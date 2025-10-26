Tigres vence a Tijuana con goles de Gignac y Correa y clasifica a cuartos de final en México

Con goles del francés André-Pierre Gignac y del argentino Ángel Correa, los Tigres vencieron 2-0 a Tijuana el sábado en la decimoquinta jornada y avanzaron a cuartos de final del torneo Apertura mexicano de 2025.

Los Tigres (2º), dirigidos por el argentino Guido Pizarro, llegaron a 32 puntos tras su victoria en su casa, el estadio Universitario de Nuevo León.

El Tijuana (7º), del DT uruguayo Sebastián Abreu, se quedó con 21 unidades, salió de zona de clasificación directa y de momento jugará el play in (repechaje).

"Contra rivales de jerarquía y de gran nivel, los detalles marcan la diferencia. El partido lo teníamos controlado, pero tuvimos dos detalles que desencadenaron la derrota: no aprovechar un penal y en una salida no forzada sufrir un gol", explicó Abreu.

Al minuto 50, con el 0-0 aún en el marcador, los Xoloizcuintles fallaron un penal. El portero argentino Nahuel Guzmán le atajó el cobro desde los doce pasos a Kevin Castañeda.

El 1-0 de los Felinos se gestó de una pelota que Correa robó en el primer cuarto del campo y habilitó a Gignac, quien entró al área y definió con un toque cruzado (61').

Tras anotar, Gignac corrió al costado del campo para fundirse en un abrazo con Guido Pizarro, su excompañero y ahora entrenador.

El estadio estalló de júbilo y Los Incomparables -los aficionados felinos- empezaron a entonar el cántico que compusieron para el francés con la melodía de Hey Jude, la mítica canción de The Beatles.

"André hizo un esfuerzo muy grande para salir de su lesión, yo he estado muy cerca en ese proceso. Es importante que él se sienta bien y que pueda aportar. Todos nos ponemos contentos por él. El grupo está muy unido y comprometido", dijo Pizarro.

Correa sentenció el triunfo al definir en el área un contragolpe que el argentino Juan Brunetta condujo desde el propio campo de los Tigres por más de 50 metros.

Chivas golean al Atlas

En el estadio Akron, en Zapopan (vecina a Guadalajara), las Chivas (6º) se llevaron el clásico tapatío por 4-1 sobre el Atlas (11º).

En este partido entre equipos dirigidos por entrenadores argentinos, las Chivas de Gabriel Milito llegaron a 23 puntos y entraron a zona de clasificación directa, aprovechando la derrota del Tijuana.

Los Zorros, dirigidos por Diego Cocca, se quedaron con 16 unidades y ya solo aspiran a jugar el play in.

Guadalajara resolvió el partido en el primer tiempo.

Armando "La Hormiga" González marcó el 1-0 con un remate de cabeza (10').

Luis Romo aumentó con un disparo dentro del área chica (27') y González hizo el 3-0 con otro testarazo (29').

González completó su triplete al marcar el 4-0 con un toque bombeado ante la salida del portero en el minuto 51.

El tanto del honor de Atlas fue obra del argentino Mateo García con un tiro de zurda y cruzado dentro del área (63').

León, de James Rodríguez, al borde del fracaso

En el estadio Nou Camp, el León (16º) cedió un empate 1-1 ante los Pumas (12º) y quedó al borde de la eliminación.

Con la igualdad, el León llegó a 13 puntos y alargó a ocho su racha de partidos sin ganar. Los Pumas arribaron a 15 unidades.

El astro colombiano James Rodríguez comenzó en el banco de suplentes de León e ingresó al minuto 56 para cobrar un tiro de esquina del que instantes después se derivó el 1-0, anotado por José Alvarado.

Los Pumas igualaron con un penal ejecutado por José Macías al minuto 90.

-- Resultados de la decimoquinta jornada:

- Viernes

Juárez-Puebla 4-4

Mazatlán-América 2-2

- Sábado

Tigres-Tijuana 2-0

León-Pumas 1-1

Guadalajara-Atlas 4-1

Cruz Azul-Monterrey Más tarde

- Domingo

Santos-Querétaro

Atlético San Luis-Necaxa

Toluca-Pachuca

