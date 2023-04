Tigres y León en 'semi' mexicana de la Liga de Campeones de Concacaf  

Los mexicanos Tigres y León se enfrentarán este martes en la ida de su semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf-2023, que dará al campeón el pase a la Copa del Mundo de Clubes que se jugará en Arabia Saudita en diciembre.

El León, dirigido por el argentino Nicolás Larcamón, llegó a esta instancia después de eliminar con amplios márgenes al Tauro de Panamá en octavos de final y al Violette de Haití en cuartos.

Por su lado, los Tigres se clasificaron tras echar con complicaciones al Orlando City de Estados Unidos y golear al Motagua de Honduras.

Mientras los Tigres del entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi buscan avanzar por quinta vez a la final del torneo de Clubes de la Concacaf, el León está por primera vez en la semifinal.

- León al acecho -

Con apenas dos semanas como director técnico de los Tigres y de cara a esta eliminatoria ante el León, Siboldi sigue apegado a la idea de buscar el triunfo dejando el lucimiento de lado.

Para Siboldi, las claves para vencer al León son "no perder el orden, no regalar espacios y estar siempre haciendo bien los recorridos, ser agresivos y tratar de quitarles la pelota rápido para no darles iniciativa, aspectos defensivos básicos. Debemos tener comunicación desde atrás y las oportunidades que tengamos aprovecharlas al máximo".

En la liga local, los Tigres jugaron el jueves anterior y vencieron 1-0 al Puebla.

Por su lado, el León jugó el torneo de liga el viernes y empató 0-0 con el Tijuana. Ante la posibilidad de pelear por los títulos del campeonato local y de la Concacaf, Nicolás Larcamón expresó que "tenemos el sueño de trascender en las dos competiciones".

Ante la visita que harán a los Tigres este martes, Larcamón advirtió que "León es un equipo incómodo que busca el gol con argumentos, estamos en muy buen momento para encarar lo que se viene y confiamos en llegar a la final de la Concachampions".

El partido se jugará en el estadio Universitario a partir de las 20H00 locales (02H00 GMT del miércoles). El juego de vuelta se celebrará el miércoles 3 de mayo.

La otra semifinal será entre los estadounidenses Los Ángeles FC y Philadelphia Union comenzará este miércoles 26 de abril y se cerrará el martes 2 de mayo.

Probables alineaciones:

Tigres: Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Igor Lichnovsky, Samir Caetano, Javier Aquino, Guido Pizarro, Fernando Gorriarán, Sebastián Córdova, Nicolás López, Luis Quiñones, André-Pierre Gignac. DT Robert Dante Siboldi.

León: Rodolfo Cota, Stiven Barreiro, Adonis Frías, Paul Bellón, Iván Moreno, Jesús Angulo, Lucas Romero, Joel Campbell, Ángel Mena, Brian Rubio, Víctor Dávila. DT Nicolás Larcamón.

Str/ol

AFP