Tijuana de Abreu golea a Tigres de Pizarro en cuartos de final del Apertura mexicano

El Tijuana dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu goleó 3-0 a los Tigres del entrenador argentino Guido Pizarro en el estadio Caliente por la ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

"Con nuestras herramientas y nuestras características, el equipo consolidó un juego perfecto. Tuvimos contundencia ante la mejor defensiva del campeonato", apuntó Abreu.

El sábado como locales en el estadio Universitario, los felinos tendrían que ganar por tres o más goles para clasificar a semifinales.

"Más allá de lo futbolístico tenemos que entender cómo se juegan las liguillas y lo que requieren esta clase de partidos, pero confío plenamente", dijo Guido Pizarro.

Kevin Castañeda hizo el 1-0 para los Xoloitzcuintles del Tijuana con un cañonazo desde fuera del área (27').

El hispano-marroquí Mourad Daoudi El Ghezouani firmó el 2-0 con un testarazo tras el cobro de un tiro de esquina por derecha (54').

Gilberto Mora sentenció el 3-0 para el equipo del Loco Abreu con un disparo de zurda en el corazón del área (71').

Monterrey se impuso al América

Con el exgoleador chileno Humberto Suazo como testigo, el Monterrey venció 2-0 al América este miércoles como local en el estadio BBVA.

"Tácticamente hicimos lo que queríamos hacer y el marcador pudo haber sido más abultado", comentó el español Domènec Torrent, director técnico del Monterrey. "Hemos dado un pasito, nada más. La serie no se ha acabado ni mucho menos. Estamos ante un gran equipo".

El sábado en el estadio Ciudad de los Deportes, las Águilas del América jugarán la vuelta con la obligación de ganar por dos o más goles de diferencia para avanzar a semifinales.

"Tengo la sensación de que el partido fue muy equilibrado, el 0-0 o el 1-1 hubiera sido un marcador más justo", sentenció el brasileño André Jardine, entrenador del América, pero reconoció que "la contundencia de Monterrey acabó marcando la diferencia".

Los Rayados del Monterrey consiguieron el 1-0 con un zurdazo cruzado que el mediocampista español Sergio Canales conectó desde fuera del área (45+3').

El 2-0 se gestó de un tiro de esquina que Canales cobró desde la punta izquierda, Fidel Ambriz conectó un remate de cabeza que terminó en las redes tras ser desviado por el defensa chileno Igor Lichnovsky (70').

Los Rayados ganaron este partido después de rendirle en la cancha un homenaje al Chupete Suazo, quien luego presenció el triunfo desde un palco.

Antes del juego, la afición regiomontana desplegó un enorme tifo del Chupete en una cabecera del estadio y una manta con la leyenda: "El hombre venido del planeta gol". En su etapa con el Monterrey, Suazo anotó 121 goles.

Toluca remontó ante Juárez

En el estadio Olímpico Benito Juárez, el Toluca hizo valer su condición de líder y campeón vigente del fútbol mexicano al vencer 2-1 viniendo de atrás al Juárez.

"A partir de los 25 minutos fuimos dueños del partido, se jugó como nosotros queríamos, pero de entrada lo sufrimos un poco", resumió el argentino Antonio Mohamed, director técnico del Toluca.

"Tuvimos la ventaja de llegar descansados porque el rival mostró un poco de cansancio por la acumulación de partidos, y por eso manejamos mucho la pelota en corto", añadió el "Turco" Mohamed.

Los Bravos de Juárez, que llegaron a esta ronda vía "play in", quedaron obligados a ganar el partido de vuelta al menos por dos goles, el sábado en su visita al Nemesio Diez.

"El equipo compitió muy bien, pero el desgaste por la secuencia de juegos que traemos, con viaje y sin descanso, hizo que ellos que venían con sus piernas frescas empujaran más, y los goles llegaron por desatenciones muy puntuales", explicó el uruguayo Martín Varini, entrenador del Juárez.

Juárez dio la campanada en un tiro de esquina por izquierda cobrado por el mediocampista panameño José Luis "El Puma" Rodríguez; el defensa colombiano Jesús Murillo apareció en el área y firmó el 1-0 con un fulminante remate de cabeza (10').

Los Diablos Rojos del Toluca se lanzaron con vehemencia al ataque y consiguieron el 1-1 con un remate de palomita del defensor Antonio Briseño dentro de área chica (56').

El portugués Paulo Dias "Paulinho", tricampeón de goleo, firmó el 2-1 escarlata al estirar la pierna izquierda en el área chica para tocar la pelota y colocarla a segundo poste (65').

Los partidos de ida de los cuartos de final se completarán el jueves en el estadio Akron con un enfrentamiento entre equipos de estrategas argentinos: el Guadalajara de Gabriel Milito será local ante el Cruz Azul de Nicolás Larcamón.

