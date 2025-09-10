Tijuana de México refuerza medio campo con el argentino Bullaude

CIUDAD DE MÉXICO, 10 sep - El club de fútbol Tijuana anunció el miércoles la incorporación del centrocampista argentino Ezequiel Bullaude como refuerzo para el torneo Apertura del fútbol mexicano.

El jugador de 24 años llega a los "Xolos" de Tijuana desde el Feyenoord de los Países Bajos.

"¡Bienvenido a Tijuana, Ezequiel Bullaude! El mediocampista argentino es nuevo refuerzo de la Jauria y llega para sumar visión, técnica y creatividad al Xolaje", publicó el club mexicano en sus redes sociales.

Bullaude inició su carrera en 2019 con Godoy Cruz de Argentina, donde también jugó para Boca Juniors. En Países Bajos, además del Feyenoord, militó en el club Fortuna Sittard.

"El Feyenoord siempre será el club que me dio la oportunidad en Europa, y estoy agradecido por ello. Aunque mi etapa aquí no fue tan exitosa como esperaba, he disfrutado de momentos maravillosos con el club y la afición. Este es un club especial para jugar, y les deseo a todos lo mejor", dijo Bulalude, citado en un comunicado del club neerlandés. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)