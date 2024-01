TikTok retirado el acceso a algunas funciones de Creative Center, una herramienta de análisis que permite determinar cuáles son los 'hashtags' más populares, para hacer cambios después de que un grupo de investigadores hiciera un "mal uso" de ella para analizar la presencia de temas sensibles en la red social en relación al Gobierno de China.

Creative Center es una herramienta dirigida principalmente a anunciantes que da acceso a información sobre el rendimiento de determinados elementos en la plataforma, como los anuncios que tienen más éxito o los 'hashtags' más populares.

Investigadores de The Network Contagion Research Institute y Rutgers University Miller Center han utilizado esta herramienta para analizar en Instagram y TikTok los ratios de 'hashtags' sobre temas delicados en relación al Gobierno chino.

La investigación se publicó en diciembre y en ella las conclusiones apuntaban que "si el contenido se promociona o se silencia en TikTok parece depender de si está alineado u opuesto a los intereses del Gobierno chino".

Los investigadores señalaron que "los porcentajes de publicaciones de TikTok respecto de las publicaciones de Instagram están consistentemente limitadas a temas políticos generales y de cultura pop, pero completamente fuera de los límites para temas sensibles para el Gobierno chino".

En una actualización añadida en enero al final de la investigación, los responsables de este trabajo ya avisan de que "poco después" de su publicación, la herramienta "sufrió cambios sísmicos que parecen oscurecer deliberadamente el acceso público y la transparencia". Es decir, la compañía tecnológica había retirado la característica que permite buscar 'hashtags' para analizar las tendencias en la red social, pese a haber estado disponible en todo momento durante el transcurso de la investigación.

Como informan en The New York Times, desde hace una semana al menos, la herramienta de TikTok ya no cuenta con el botón 'buscar' y los enlaces relacionados con la guerra o la política estadounidense han dejado de funcionar. La red social, que pertenece a la compañía china ByteDance, ha reconocido cambios en Creative Center.

"Desafortunadamente, algunas personas y organizaciones han hecho un mal uso de la función de búsqueda del Centro para sacar conclusiones inexactas, por lo que estamos cambiando algunas de las características para asegurarnos de que se utilice para el propósito previsto", ha expresado el portavoz de la compañía, Alex Haurek.