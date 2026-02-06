TikTok es acusada de infringir las normas de la UE sobre contenidos en línea

Por Foo Yun Chee

BRUSELAS, 6 feb (Reuters) -

El viernes, los reguladores tecnológicos de la Unión Europea acusaron a la aplicación de redes sociales TikTok de infringir las normas de la UE sobre contenidos en línea debido a sus funciones adictivas y le comunicaron que podría tener que cambiar el diseño de su aplicación o enfrentarse a una multa de hasta el 6% de la facturación global de su propietaria, ByteDance.

La Comisión Europea expuso sus cargos en las conclusiones preliminares a TikTok tras una investigación de un año de duración en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que exige a las grandes plataformas en línea que redoblen sus esfuerzos para combatir los contenidos ilegales y nocivos.

TikTok criticó los cargos. "Las conclusiones preliminares de la Comisión presentan una descripción categóricamente falsa y totalmente infundada de nuestra plataforma, y tomaremos todas las medidas necesarias para impugnar estas conclusiones por todos los medios a nuestro alcance", dijo un portavoz de TikTok.

Los cargos de la UE se centraron en el diseño adictivo de TikTok, que incluye funciones como el desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones push y su sistema de recomendaciones altamente personalizado. La Comisión, que actúa como autoridad reguladora de la tecnología en la UE, citó como ejemplo de función adictiva la generación de nuevos contenidos por parte de la plataforma para recompensar constantemente a los usuarios, lo que alimenta la necesidad de seguir deslizando la pantalla y pone el cerebro de los usuarios en modo piloto automático.

El regulador de la UE dijo que TikTok no evaluó adecuadamente cómo estas funciones adictivas podían perjudicar el bienestar físico y mental de sus usuarios, incluidos los niños y los adultos vulnerables.

Acusó a TikTok de ignorar indicadores importantes del uso compulsivo de la aplicación, como el tiempo que los menores pasan en la aplicación por la noche y la frecuencia con la que los usuarios abren la aplicación.

El organismo regulador de la UE afirmó que TikTok parece no aplicar medidas razonables, proporcionadas y eficaces, como herramientas de gestión del tiempo de pantalla y herramientas de control parental, para mitigar los riesgos derivados de su diseño adictivo, y que la empresa debe cambiar el diseño básico de su servicio. "Así que ahora esperamos que, tras la publicación de estas conclusiones preliminares, TikTok tome medidas y cambie el diseño de su servicio en Europa para proteger a nuestros menores", declaró a los periodistas la responsable de tecnología de la UE, Henna Virkkunen.

Afirmó que las investigaciones sobre otras plataformas en línea avanzaban a buen ritmo y que se esperaban decisiones en las próximas semanas y meses, sin nombrar a ninguna empresa.

TikTok puede solicitar ver los documentos de la Comisión y proporcionar una respuesta por escrito antes de que el organismo regulador emita una decisión.

El año pasado, la empresa llegó a un acuerdo por infringir un requisito de la DSA de publicar un repositorio de anuncios que permitiera a los investigadores y usuarios detectar anuncios fraudulentos. (Información de Foo Yun Chee; edición de Sudip Kar-Gupta; editado en español por Patrycja Dobrowolska)