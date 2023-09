TikTok se ha asociado con Wikipedia para ofrecer información a los usuarios en la aplicación de vídeo, donde ha introducido enlaces directos a la página web de la enciclopedia en línea.

Los usuarios de la plataforma propiedad de ByteDance, principalmente los j√≥venes, suelen emplearla tanto para entretenerse como para informarse, motivo por el que esta ha preparado una funcionalidad enfocada a este √ļltimo aspecto.

En los √ļltimos d√≠as, TikTok ha incluido fragmentos de Wikipedia en algunas p√°ginas de resultados de b√ļsqueda de personas, lugares y eventos, entre ellos, The New York Times, Taylor Swift o del D√≠a de Acci√≥n de Gracias, como informan desde The Verge.

Esto se debe a que la plataforma de contenido en 'streaming' se ha asociado con esta enciclopedia libre para brindar informaci√≥n en la propia aplicaci√≥n. Esta caracter√≠stica ha estado disponible durante algunos meses para ciertos usuarios, seg√ļn ha confirmado el portavoz de Tiktok, Zachary Kizer, al medio citado.

En concreto, la entrada de Wikipedia aparece durante la navegaci√≥n entre los resultados de b√ļsqueda y se inserta entre v√≠deos relevantes. Al hacer clic sobre ella, se accede directamente a los contenidos de esta p√°gina web.