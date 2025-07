TikTok prepara una app para EEUU con algoritmo y datos de usuarios propios

Por Krystal Hu

NUEVA YORK, 9 jul (Reuters) - TikTok está preparando el lanzamiento de una aplicación independiente para los usuarios de Estados Unidos que se espera que funcione con un algoritmo y un sistema de datos distintos de los de su aplicación global, sentando las bases para una posible venta patrocinada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según personas conocedoras del asunto.

En los últimos meses, los empleados de TikTok han estado trabajando con plazos muy ajustados en una nueva versión de TikTok especial para Estados Unidos, transfiriendo y duplicando la base de código de la aplicación -incluidos modelos de IA, algoritmos, funciones y datos de usuarios- de la plataforma global, dijeron a Reuters empleados de la empresa, que solicitaron el anonimato para hablar de asuntos privados. El movimiento podría abrir la puerta a la resolución de años de debate sobre si la empresa compartiría lo que se considera la joya de la corona de la plataforma de intercambio de vídeos cortos propiedad de ByteDance: el algoritmo de recomendación, que ha estado en el centro del enfrentamiento tecnológico entre Estados Unidos y China. La propietaria china ByteDance y TikTok no quisieron hacer comentarios. La iniciativa, conocida internamente como "M2", tiene de plazo hasta septiembre, y podría representar la mayor ruptura técnica entre las operaciones estadounidenses de TikTok y su negocio internacional. Se espera que el cambio afecte a la forma en que 170 millones de usuarios estadounidenses acceden a contenidos globales y a cómo los creadores no estadounidenses ganan dinero en la plataforma. La nueva aplicación estadounidense está diseñada para funcionar de forma independiente, similar a Douyin, la versión de TikTok disponible exclusivamente en China continental. Los usuarios de fuera de Estados Unidos no encontrarán la versión estadounidense en su tienda de aplicaciones, según las fuentes. Se espera que la nueva aplicación use únicamente datos de usuarios estadounidenses para entrenar sus algoritmos de recomendación, distanciándose aún más de los sistemas globales de TikTok, añadieron las fuentes. (Reportaje de Krystal Hu en Nueva York; información adicional de Dawn Chmielewski en Los Ángeles; edición de Kenneth Li y Nick Zieminski)