Tiktok y bytedance demandan para bloquear ley de eeuu que busca venta o prohibición de la aplicación

Por David Shepardson

WASHINGTON, 7 mayo (Reuters) - TikTok y su matriz china, ByteDance, presentaron el martes una demanda ante un tribunal federal estadounidense para bloquear una ley firmada por el presidente Joe Biden que obligaría a desinvertir en la aplicación de videos cortos utilizada por 170 millones de estadounidenses o prohibiría su uso.

Las empresas informaron que presentaron una demanda ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia alegando que la ley viola la Constitución de Estados Unidos por varios motivos, entre ellos el incumplimiento de las protecciones a la libertad de expresión de la Primera Enmienda.

La ley, firmada por Biden el 24 de abril, da de plazo a la empresa china ByteDance hasta el 19 de enero para vender TikTok o enfrentarse a una prohibición.

TikTok puso a disposición de Reuters una copia de su demanda.

La demanda dice que la desinversión "simplemente no es posible: ni comercialmente, ni tecnológicamente, ni legalmente (...) No hay ninguna duda: la Ley forzará un cierre de TikTok para el 19 de enero de 2025, silenciando a los 170 millones de estadounidenses que utilizan la plataforma para comunicarse de una manera que no se puede replicar en otro lugar".

Impulsada por la preocupación entre los legisladores estadounidenses de que China pudiera acceder a datos de estadounidenses o espiarlos con la aplicación, la medida fue aprobada por una abrumadora mayoría en el Congreso apenas unas semanas después de ser presentada.

La ley prohíbe a las tiendas de aplicaciones ofrecer TikTok y prohíbe a los servicios de alojamiento de Internet dar soporte a TikTok a menos que ByteDance venda TikTok antes del 19 de enero.

Según la demanda, el gobierno chino "ha dejado claro que no permitirá la desinversión del motor de recomendaciones, que es clave para el éxito de TikTok en Estados Unidos".

También dice que TikTok ha gastado 2.000 millones de dólares en aplicar medidas para proteger los datos de los usuarios estadounidenses y ha asumido compromisos adicionales en un borrador de Acuerdo de Seguridad Nacional de 90 páginas desarrollado a través de negociaciones con el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS).

Ese acuerdo incluía que TikTok acepte una "opción de cierre" que daría al gobierno estadounidense la autoridad para suspender a TikTok en Estados Unidos si incumplía algunas obligaciones", según la demanda.

En agosto de 2022, según la demanda, el CFIUS dejó de entablar conversaciones significativas sobre el acuerdo y en marzo de 2023 el CFIUS "insistió en que ByteDance tendría que desprenderse del negocio estadounidense de TikTok".

Biden podría ampliar el plazo del 19 de enero en tres meses si determina que ByteDance está haciendo progresos. (Reporte de David Shepardson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)