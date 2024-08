Tim Burton confiesa que se sintió "desilusionado" del cine antes de volver a Beetlejuice

El director estadounidense Tim Burton se confesó algo "decepcionado" en los últimos años del cine, antes de decidirse a filmar una segunda parte de su gran éxito de 1988, "Beetlejuice", que se estrena este miércoles en la 81ª Mostra de Venecia.

Presentada fuera de concurso, "Beetlejuice Beetlejuice" narra la reaparición del estrafalario fantasma (Michael Keaton) en la misma mansión donde gusta de aterrorizar, con toques de humor negro, a una familia disfuncional (Winona Rider y Catherine O'Hara).

En la trama aparecen también Monica Bellucci, actual pareja de Tim Burton, y la joven Jenna Ortega (21 años), nueva víctima del enojoso fantasma de aspecto pringoso.

"En estos últimos años me sentí un poco decepcionado por la industria del cine", confesó Burton en rueda de prensa antes del estreno.

Burton aseguró que el éxito de su serie televisiva gótica y humorística "Miércoles", protagonizada precisamente por Jenna Ortega, le volvió a dar ánimos.

"Me dije: 'si tengo que volver a hacer algo, tiene que salir del corazón'", aseguró.

"Sentía que me había perdido en cierta manera. Así que hacer esta película volvió a darme energía, era un regreso a las cosas que me gusta hacer, de la manera como a mi me gusta hacerlas, con la gente que amo".

"Lo que es gracioso con esta película es que nunca entendí las razones de este éxito", confió el director de "Eduardo Manostijeras" y "Mars Attack".

"Necesité 35 años para rodar" la secuela, explicó. "Matemáticament eso significa que debería tener más de 100 años" para otro episodio, añadió con tono jocoso.

"Con los avances médicos es posible, ¡pero no lo creo!", bromeó.

Por su parte Michael Keaton, de 72 años, vuelve a protagonizar las humoradas del irrefrenable "Beetlejuice" ("Bitelchús" en España) con placer, aseguró a los periodistas.

Como el personaje ya está muerto, "no ha envejecido, simplemente está un poco más mohoso", aseguró.

Fbe-jz/mb

AFP