Tim Cook asegura que posee criptomonedas aunque Apple no tiene planes para incorporarlas

El CEO de Apple, Tim Cook, ha afirmado en una entrevista que posee criptomonedas como parte de su cartera de inversiones, pero que su compañía no tiene planes de momento para expandir su negocio hacia las criptodivisas.

"Creo que es razonable poseer [criptomonedas] como parte de una cartera diversificada", ha afirmado Cook en una entrevista concedida al diario estadounidense The New York Times, aunque después añadió que no pretendía dar consejos sobre inversión.

"He estado interesado en las criptomonedas desde hace un tiempo", ha asegurado el CEO de la empresa tecnológica, que también afirma haber investigado sobre el tema. Cree que "es interesante", aunque matiza que lo ve así "desde un punto de vista personal".

Preguntado sobre la llegada de las criptomonedas a herramientas de Apple, como los pagos de Apple Pay o las propias acciones de la empresa, Cook ha reconocido que es algo que la empresa está estudiando, pero que no tienen "planes inmediatos" para lanzar esta novedad.

"No planeo llevar las criptomonedas a nuestros productos en el futuro inmediato", ha afirmado el ejecutivo estadounidense.

Sobre otras aplicaciones de la criptografía, como los NFT, Cook ha considerado que también le parecen algo "interesante", pero que "aún falta un tiempo para que se conviertan en algo generalizado".

EL CEO de Apple ha abordado también otros temas en la entrevista. Con motivo de los diez años de la muerte del cofundador y ex CEO de Apple, Steve Jobs, Cook ha asegurado que "estaría feliz de ver lo que está haciendo Apple y su papel ayudando a mejorar la vida de las personas" en materias como la privacidad.

El directivo estadounidense también ha hablado sobre la actualización de iOS 14.5, que introdujo el bloqueo del rastreo publicitario. "La privacidad es un derecho fundamental y las personas deberían decidir por sí mismas. Nosotros no tomamos la decisión, solo damos la oportunidad al usuario de no ser rastreado", ha explicado.

Ante la pregunta de por qué Apple no permite hacer 'sideload' o carga lateral de aplicaciones en iOS, Cook ha respondido que los usuarios ya pueden hacer esa acción desde otros ecosistemas. "Si quieres hacer 'sideload', puedes comprar un móvil Android", ha afirmado Cook.

No obstante, el ejecutivo ha explicado que le parece algo desaconsejable, y ha comparado permitir la carga lateral en iOS con vender coches sin 'airbags' por los riesgos que implica, entre otros aspectos, para la privacidad.