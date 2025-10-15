Tim Cook, de Apple, promete impulsar la inversión en China desafiando a Trump

PEKÍN, 15 oct (Reuters) - El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo el miércoles, durante una reunión con el ministro de Industria chino en Pekín, que aumentará la inversión en China, según un resumen oficial de su encuentro.

Muchas empresas estadounidenses se han vuelto cautas sobre las relaciones con China a medida que las dos mayores economías del mundo se enfrentan por los aranceles comerciales y que el presidente estadounidense, Donald Trump, busca promover la fabricación en Estados Unidos en lugar de en otros lugares.

No obstante, el Ministerio de Industria chino indicó que Cook dijo al ministro Li Lecheng que el fabricante del iPhone seguirá invirtiendo en China, aunque el resumen no dio detalles sobre el tamaño de la inversión proyectada. Apple no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

El gigante tecnológico, que también ha hecho promesas de inversión a Washington, ha logrado hasta ahora salir relativamente indemne de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Otras empresas, como Nvidia y Qualcomm, han sido objeto de investigaciones chinas.

Washington lleva tiempo imponiendo sanciones a empresas chinas como Huawei.

Un consultor de asuntos gubernamentales con sede en Shanghái, que pidió mantenerse en el anonimato porque no está autorizado a hablar con los medios, dijo que las empresas estadounidenses son cautas e intentan no enfadar a una Casa Blanca que podría perjudicarlas a nivel local en el mayor mercado de consumo del mundo por parecer demasiado pro-China.

Al mismo tiempo, tratan de evitar parecer poco sinceras en Pekín, donde han prometido estar "en China, para China", añadió.

El ministro de Industria dijo a Cook que Pekín espera que Apple siga explorando el mercado chino y creciendo junto con los proveedores chinos, añadiendo que China seguirá fomentando un buen entorno empresarial para las empresas extranjeras.

(Reporte de Xiuhao Chen y Joe Cash; editado en español por Carlos Serrano)