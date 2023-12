LONDRES (AP) — El defensa estadounidense Tim Ream y el Fulham acordaron este viernes una extensión de contrato por un año hasta la temporada 2024-25.

El jugador de 36 años originario de San Luis se incorporó a los Cottagers para la temporada 2015-16. El 7 de octubre, Ream se convirtió en el 28vo jugador en alcanzar los 300 partidos para el club, y el primero desde Simon Morgan el 5 de abril de 1997.

“Estar en un sitio por el largo tiempo en el que he estado, implica trabajar muy duro”, dijo Ream en un comunicado. “Tener la posibilidad de decir que miras hacia permanecer en un lugar como este por 10 años no es algo que suceda muy a menudo estos días. Ser alguien que reciba esta oportunidad es una gran emoción. Me llena de orgullo continuar adaptándome, continuar en esta montaña rusa que es el fútbol”.

Ream ha estado con el Fulham en tres ascensos a la Liga Inglesa y dos descensos. Fulham se encuentra en la máxima categoría por segunda temporada consecutiva.

Ream, integrante del plantel estadounidense que estuvo en la pasada Copa del Mundo, ha disputado 55 partidos con su selección nacional desde el 2010.