TIM SA negocia recompra de participación mayoritaria en unidad brasileña de fibra: fuentes

Por Elvira Pollina

MILÁN, 2 feb (Reuters) - El operador brasileño de telecomunicaciones TIM SA está en negociaciones para recomprar una participación del ⁠51% en una empresa de ⁠redes de fibra óptica que anteriormente controlaba, en una operación que podría alcanzar un valor aproximado de 170 millones de dólares, informaron dos personas con conocimiento ⁠del asunto.

TIM ‌SA, ​de propiedad mayoritaria de Telecom Italia , vendió la participación en I-Systems, entonces denominada FiberCo, a ​la empresa independiente de infraestructuras de comunicaciones IHS Towers en 2021.

Durante la última ‌década, las empresas de telecomunicaciones globales han vendido torres ‌y redes de fibra óptica para recaudar ​fondos y compartir las cuantiosas inversiones necesarias para ampliar la infraestructura de comunicaciones.

Sin embargo, IHS Towers, al igual que otros operadores de fibra neutrales rivales en Brasil, ha tenido dificultades para alcanzar la escala de clientes necesaria para sostener un modelo independiente para I-Systems.

La participación en la unidad, que daría a TIM Brasil el control operativo total del negocio, podría valorarse en unos 900 millones de reales (171,05 millones de ⁠dólares), afirmaron las dos personas, que declinaron ser identificadas porque las conversaciones no son públicas.

TIM PODRÍA APROBAR EL ACUERDO ​EL 10 DE FEBRERO

Telecom Italia encargó el mes pasado a TIM SA, en la que tiene una participación del 67%, que siguiera adelante con las negociaciones y nombró a Rothschild como asesor en el acuerdo, según las fuentes.

TIM SA podría aprobar una posible transacción el 10 de febrero, cuando su consejo de administración se reúna para analizar los resultados del año completo, ⁠según las fuentes. Sin embargo, advirtieron que las negociaciones podrían prolongarse.

Los portavoces de TIM SA, ​Telecom Italia y Rothschild se negaron a hacer comentarios. IHS Towers no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

La compra de la participación de IHS Towers en I-Systems sería similar a la medida tomada por Vivo, ‍rival de TIM SA , que el año pasado recuperó la propiedad total de FiBrasil, la empresa conjunta de fibra óptica que lanzó en 2020.

I-Systems opera en 41 ciudades brasileñas con una red que cubre un área que incluye 9,3 millones de hogares, según su sitio web.

Bajo la estructura actual de la ​empresa conjunta, I-Systems construye nueva infraestructura de fibra para TIM y se encarga de su operación y mantenimiento, mientras que TIM actúa como inquilino principal en virtud de un acuerdo marco de servicios a largo plazo.

(1 dólar = 5,2617 ‍reales) (Reporte de Elvira Pollina; edición de Joe Bavier; Editado en Español por Ricardo Figueroa)