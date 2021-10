Time Out revela los barrios más de moda del mundo en la actualidad

Londres--(business wire)--oct. 7, 2021--

Time Out ha revelado que Nørrebro, en Copenhague, encabeza su cuarta lista anual de los barrios más de moda del mundo: los epicentros culturales y culinarios que lideran el camino a medida que emergemos de la pandemia.

Desde 2018, la lista de Time Out de los barrios más de moda del mundo se ha compilado utilizando las respuestas de la encuesta Time Out Index, combinada con la experiencia de la red internacional de editores locales y expertos en ciudades de la revista Time Out. Este año, más de 27 000 residentes urbanos a nivel global nominaron su barrio más de moda de la ciudad, los más subestimados y los más emocionantes desde el punto de vista cultural. Para generar y clasificar la lista final, los editores y escritores expertos locales de Time Out clasificaron los barrios según sus buenas vibraciones, comida, bebidas, vida nocturna, cultura emergente, espíritu de comunidad y resiliencia. También tuvieron en cuenta la sostenibilidad, las innovadoras iniciativas ecológicas y otros factores que promueven vivir sin estrés.

Nørrebro es un distrito diverso en el que la historia se fusiona con la arquitectura ultramoderna de la parte norte de los lagos de Copenhague y, verdaderamente, lo tiene todo. En una ciudad conocida, con orgullo, por su escenario de comida y bebida, Nørrebro ha visto un torbellino de inauguraciones este año, desde panaderías hasta bares de vinos naturales, todo enfocado a una producción local y estacional (a menudo, procurados). El barrio fue anfitrión de la marcha del Orgullo de la ciudad, este verano, cuando WorldPride fue a Copenhague, el evento LGBTQ+ más importante del mundo. En un año en el que la comunidad ha sido más importante que nunca, Nørrebro no carece de iniciativas innovadoras, que incluyen domingo sin vehículos (Car-Free Sunday) de Nørrebrogade, en que el que tráfico se cambia por música en vivo y mercados de pulgas, junto con Usynglige Stier (“Senderos invisibles”), una exposición de arte interactivo que ofrece diversión y un toque de color a las áreas más vulnerables del barrio.

Caroline McGinn, redactora jefa a nivel global de Time Out, manifestó:“La lista anual de Time Out de los barrios más de moda del mundo es una carta de amor a la ciudad de manera más alegre y sorprendente. Celebra los lugares hiperlocales en los que se hacen las ciudades del futuro de inmediato. El año pasado, la cultura de la comunidad de base ha sido esencial para conservar la salud y el optimismo de los residentes urbanos, y los restaurantes, bares, galerías y sitios culturales que hacen de las ciudades un crisol de invención y vida social. Es alentador ver cuánta energía hay en estas áreas, donde se han reunido las comunidades, pasaron el rato e hicieron cosas nuevas, así como también apoyaron a otros negocios y se respaldaron entre sí. Es probable que nunca haya escuchado sobre la mayoría de los barrios de la lista, pero estos son lugares donde emergen un ‘mejor normal’. Estoy ansiosa por visitarlos”.

1. Nørrebro, Copenhague

2. Andersonville, Chicago

3. Jongno 3-ga, Seúl

4. Leith, Edimburgo

5. Station District, Vilnia

6. Chelsea, Nueva York

7. XI District, Budapest

8. Ngor, Dakar

9. Sai Kung, Hong Kong

10. Richmond, Melbourne

11. Neukölln, Berlín

12. Centro, Medellín

13. Dalston, Londres

14. Silver Lake, Los Ángeles

15. Dublin 8, Dublín

16. Zoloti Vorota, Kiev

17. Noord, Ámsterdam

18. Villeray, Montreal

19. Surry Hills, Sídney

20. Ancoats, Manchester

21. Sagene, Oslo

22. Old Xuhui, Shanghái

23. Centro, Ciudad de México

24. Gràcia, Barcelona

25. Saúde, Río de Janeiro

26. Kemptown, Brighton

27. Sololaki, Tiflis

28. Brickell, Miami

29. Ouseburn, Newcastle

30. Barranco, Lima

31. Chamberí, Madrid

32. Vinohrady, Praga

33. Katong, Singapur

34. Anjos, Lisboa

35. Daikanyama, Tokio

36. Haut-Marais, París

37. Al Bateen, Abu Dabi

38. Foz, Porto

39. Central Square, Boston

40. Mount Pleasant, Vancouver

41. Jamestown, Accra

42. Centro, Oaxaca

43. Mouassine, Marruecos

44. Dubai Marina, Dubái

45. Kadikoy, Estambul

46. Poblacion, Manila

47. Ari, Bangkok

48. Koregaon Park, Pune

49. El Arrayán, Santiago

