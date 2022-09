Timothée chalamet le hinca el diente a la película caníbal de venecia

Por Hanna Rantala y Crispian Balmer

VENECIA, 2 sep (Reuters) - "Bones and All", protagonizada por Timothée Chalamet y Taylor Russell, es una historia de amor y una road movie a la antigua usanza con un giro: los protagonistas son caníbales que luchan por vivir con su horrible aflicción.

"Siento que ha sido una de las partes más extrañas de mi carrera", dijo Chalamet a Reuters antes del estreno de la película el viernes en el Festival de Cine de Venecia.

La película reúne a Chalamet con el director Luca Guadagnino, el autor italiano detrás de "Call Me by Your Name", la película sobre amor homosexual de 2017 que ayudó a impulsar al joven actor estadounidense al estrellato internacional.

Desde entonces, Chalamet ha interpretado una serie de jóvenes a menudo intensos y problemáticos. Pero "Bones and All" lleva las cosas un poco más lejos, ya que se une a Russell y ambos atraviesan el Medio Oeste de Estados Unidos luchando con sus demonios internos, y a veces sucumbiendo a ellos.

Chalamet dijo que esperaba que el público mirara más allá de lo sangriento y viera la humanidad en el corazón de la historia.

"Espero que no se malinterprete como una película de terror o una película caníbal, o una película que es falsamente provocadora que trata de impactar", dijo.

"Se trata de mucho más que eso. Trata de la experiencia humana. Trata de estar vivo en una época en la que no existía Internet y de estar totalmente privado de derechos y de encontrar un amor que te haga sentir visto".

Antes de encontrar a Chalamet, la película sigue a Russell en la búsqueda de su madre perdida hace tiempo y, por primera vez, se enfrenta a un mundo de compañeros "comedores", incluido Sully, interpretado por Mark Rylance, con quien comparte una espantosa comida.

Aunque es probable que las escenas de comida salvaje escandalicen a muchos espectadores, Russell dijo que no eran difíciles de representar.

"El gore, si se puede llamar así, tiene un elemento táctil porque es muy práctica para actuar. Así que no hay que pensar demasiado en ello. Sólo tienes que hacerlo. La parte emocional es lo que te preocupa", dijo a Reuters.

Es el segundo año consecutivo que Chalamet encabeza una película importante en Venecia, tras su éxito de taquilla de 2021 "Dune", y cientos de fans esperaron bajo un feroz sol de verano para ver a su héroe pisando la alfombra roja.

"Hombre, es increíble. Esto es genial, toda esta energía, me siento como si estuviera de vuelta en casa", dijo Chalamet tras desembarcar en el Lido, una larga isla en forma de lápiz en la laguna de Venecia, donde se celebra el festival de cine más antiguo del mundo.

(Reporte de Crispian Balmer; Editado en español por Vicente Valdivia)