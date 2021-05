24-05-2021 Cultura.- Timothée Chalamet será el joven Willy Wonka en la precuela de 'Charlie y la fábrica de chocolate'. Timothé Chalamet se convertirá en Willy Wonka, el emblemático personaje creado por Roald Dahl, en una película sobre su juventud que dirigirá Paul King, realizador de las dos entregas de 'Paddington'. Será un musical en el que el actor de 'Call Me by Your Name' demostrará sus dotes para el canto. CULTURA WARNER/SONY