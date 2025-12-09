Tipsa celebra la décima edición de 'Sobres Solidarios' con Fundación Astier por la inclusión de mujeres con discapacidad

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

La campaña 'Sobres Solidarios Tipsa' celebra este año su décima edición "reforzando su compromiso con la solidaridad" a través de una nueva colaboración con Fundación Astier Centro San José. Por primera vez, las mujeres con discapacidad intelectual que viven en la Fundación han participado activamente en la iniciativa, elaborando a mano el envío de belenes artesanales que se van a enviar por Navidad. Como parte de su formación y desarrollo de habilidades, las participantes han asumido el manipulado, ensobrado y etiquetado de los envíos, integrando esta labor en un taller destinado a "fomentar su autonomía y empleabilidad", tal y como ha explicado Tipsa en un comunicado.

La campaña es un "proyecto consolidado" que involucra a los hijos y familiares de la Red Tipsa en un concurso de dibujo infantil, cuyos mejores dibujos ilustran los sobres que recaudan fondos con fines benéficos. La iniciativa pretende fomentar la creatividad infantil y la participación familiar, mientras impulsa la solidaridad y el apoyo a diversas asociaciones como la Fundación Astier y otros proyectos sociales.

Así, la recaudación obtenida gracias a esta iniciativa no solo apoya a mujeres y colectivos, sino que Tipsa continúa destinando fondos a varios proyectos solidarios que benefician a distintas organizaciones y personas en situación de vulnerabilidad.

Para reforzar la importancia de esta colaboración, la CEO de Tipsa, Marisa Camacho, ha visitado el Centro San José recientemente, "mostrando así el compromiso personal y cercano de TIPSA con esta causa solidaria". "En Tipsa creemos firmemente que nuestro trabajo va más allá de la actividad logística: también consiste en estar cerca de las personas que más lo necesitan y apoyar iniciativas que generan un impacto real en la sociedad. Colaborar con el Centro San José es una forma de devolver a la comunidad parte de la confianza que depositan en nosotros cada día", ha asegurado Camacho.

Por su parte, el director de Fundación Astier, Borja Lucas, ha sostenido que "esta colaboración con Tipsa trasciende la acción solidaria. Es una oportunidad real para que las mujeres que viven en Fundación Astier muestren al mundo sus capacidades, su talento y su enorme deseo de aportar a la sociedad. Verlas participar con tanta ilusión y profesionalidad en la elaboración de los envíos es una afirmación de que, cuando confiamos en ellas y generamos espacios inclusivos, ocurre algo transformador: ganan autonomía y autoestima".

Con esta acción, Tipsa quiere "reafirmar su compromiso con el desarrollo social y la integración laboral, fortaleciendo su red de apoyo a entidades como la Fundación Astier Centro San José y otros proyectos que impulsan el cambio y la inclusión social".