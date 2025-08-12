Tirador de los CDC se suicidó

El director de la Oficina de Investigación de Georgia, Chris Hosey, dijo en una conferencia de prensa el martes que el tirador, a quien las autoridades identificaron el sábado como Patrick Joseph White, de 30 años, "murió de una herida de bala autoinfligida".

"La evidencia en este caso indica que el tirador había verbalizado recientemente pensamientos de suicidio, lo que incluso llevó a que la policía fuera contactada varias semanas antes del incidente", dijo Hosey, flanqueada por un equipo de otros funcionarios locales.

Hosey agregó que White disparó casi 200 cartuchos de munición que impactaron en seis edificios diferentes en la sede, y que las autoridades recuperaron cinco armas de la escena del crimen. Agregó que "se recuperaron más de 500 casquillos de proyectiles" de la escena del crimen. (ANSA).