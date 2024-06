Tiradora británica rutter aspira a una medalla olímpica tres meses después de dar a luz

Por Hannah Ellison

BISHAM ABBEY, Inglaterra, 29 jun (Reuters) - Amber Rutter estuvo a punto de dejar el deporte tras contraer COVID antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, pero la tiradora británica ahora se encuentra en un lugar feliz mientras se prepara para competir en París tres meses después de dar a luz.

El recuerdo de aquel trauma del pasado incluso le provoca una pequeña risita al mencionarlo, algo impensable cuando su sueño de Tokio quedó destruido tras cinco años de entrenamiento.

"En general, he sido muy feliz", declaró a Reuters Televisión esta tiradora al plato y campeona del mundo de 26 años, cuyo hijo Tommy nació en abril, tras ser anunciada el viernes en el equipo británico, formado por seis personas.

"No me malinterpreten, esas dos primeras semanas de traer a casa a un recién nacido y no tener ni la más remota idea de lo que debía hacer con él fueron muy, muy difíciles".

"Recuerdo un día que estuvo llorando sin parar, creo que desde la una de la tarde hasta la una de la madrugada, y no podíamos calmarlo. Y me dije: no hay forma de que pueda dejarlo para ir a entrenar, y mucho menos para irme cinco días a unos Juegos Olímpicos".

"Pero uno se da cuenta de las cosas sobre la marcha. Y creo que día a día mi confianza ha crecido. Y ahora estoy disfrutando cada minuto de ser madre. Y estoy muy orgullosa de mí misma por hacer que las cosas funcionen y seguir haciendo lo que quiero".

París serán los segundos Juegos para Rutter después de viajar a Río de Janeiro en 2016 como la adolescente Amber Hill, aunque la capital francesa estará lejos de la sede olímpica de tiro en Chateauroux, a unos 270 km al sur.

Tommy no la acompañará en el viaje, ya que la familia se hará cargo de él, pero la tetracampeona de Europa espera traer una medalla para su hijo.

"Mi principal objetivo es ser la mejor madre posible para Tommy, pero también tengo mis propios sueños, y quiero demostrar que podemos hacer ambas cosas. Y espero que las mujeres puedan verlo e inspirarse en ello". (Redacción de Alan Baldwin en Londres; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters