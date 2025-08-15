Tiroteo deja dos heridos cerca de una mezquita en Suecia, según la policía

ESTOCOLMO, 15 ago (Reuters) - Dos personas resultaron heridas el viernes en un tiroteo cerca de una mezquita en la ciudad sueca de Orebro, informó la policía en un comunicado, añadiendo que el caso está siendo investigado como intento de asesinato.

Ambas víctimas fueron trasladadas a un hospital, dijo a Reuters un portavoz de la policía, que no quiso hacer comentarios sobre el alcance de sus heridas.

La cadena pública SVT informó, citando a un testigo no identificado, de que una persona fue tiroteada poco después de salir de la mezquita tras la oración del viernes.

En febrero, diez estudiantes y profesores murieron en un tiroteo en Orebro, a unos 200 kilómetros al oeste de Estocolmo, en lo que se convirtió en el ataque armado más mortífero de Suecia.

