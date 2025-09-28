Tiroteo e incendio en una iglesia de Michigan deja múltiples heridos, según la policía
- 1 minuto de lectura'
28 sep (Reuters) - Varias personas resultaron heridas el domingo tras un tiroteo e incendio en una iglesia del este del estado de Michigan, Estados Unidos, informó la policía local en las redes sociales.
El incidente ocurrió en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, una pequeña comunidad al noroeste de Detroit, dijo el Departamento de Policía local en una publicación en Facebook.
"Hay múltiples víctimas y el tirador fue abatido. No hay amenaza para el público en este momento. La iglesia está en llamas", dijo el departamento, instando a la gente a evitar la zona.
No había más detalles disponibles y no quedó claro de inmediato cómo se desarrolló el suceso.
(Reporte de Brendan O'Brien en Chicago; editado en español por Carlos Serrano)
