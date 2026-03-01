Tiroteo en bar de Texas deja 3 muertos y 14 heridos; FBI investiga posible terrorismo

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Un hombre abrió fuego afuera de un bar en un distrito de entretenimiento en la capital de Texas el domingo en la madrugada, matando a dos personas, y el FBI dijo que el hecho está siendo investigado como un posible acto de terrorismo

El tiroteo en Austin dejó a otras 14 personas heridas, incluidas tres que resultaron gravemente heridas antes de que los agentes mataran al tirador, informó la policía

El sospechoso, cuyo nombre no fue revelado de inmediato, pasó en su SUV varias veces frente al bar antes de detenerse y disparar una pistola por la ventanilla de su SUV contra personas en un patio y frente al bar, indicó la jefa de Policía de Austin, Lisa Davis

Luego el hombre armado estacionó el vehículo, se bajó con un rifle y comenzó a disparar a las personas que caminaban por la zona antes de que los agentes que corrieron hacia la intersección le dispararan, dijo Davis

Ha habido al menos otros dos tiroteos de alto perfil en el distrito de entretenimiento de la Sixth Street de Austin en los últimos cinco años, incluido uno en el verano de 2021 que dejó a 14 personas heridas. Aunque el tiroteo de este fin de semana no cumple con la definición de un asesinato masivo, ha habido cinco de esos hasta ahora este año

El FBI está investigando si el hecho fue un acto de terrorismo debido a “indicios” hallados en el hombre armado y en su vehículo, reveló Alex Doran, agente especial interino de la oficina del FBI en San Antonio

“Todavía es demasiado pronto para hacer una determinación sobre eso”, señaló Doran

El tiroteo ocurrió afuera de Buford’s Backyard Beer Garden poco antes de las 2 de la mañana a lo largo de la Sixth Street, un destino de vida nocturna lleno de bares y clubes de música y a sólo unas pocas millas de la Universidad de Texas

El presidente de la universidad declaró en redes sociales que algunos de los afectados incluían a “miembros de nuestra familia universitaria”

“Nuestras oraciones están con las víctimas y con todos los afectados”, indicó el líder universitario Jim Davis

El distrito de entretenimiento tiene una fuerte presencia policial los fines de semana, y los agentes pudieron enfrentar al hombre armado dentro de un minuto de la primera llamada de auxilio, dijo Davis

El alcalde de Austin, Kirk Watson, elogió la rápida respuesta de la policía y los rescatistas

“Definitivamente salvaron vidas”, afirmó Watson

Una de las víctimas fue hallada en la calle entre dos autos estacionados. Dentro del bar de varios pisos, había mesas volcadas y bebidas dejadas atrás por clientes que huían

Otro tiroteo a primera hora del domingo en un club nocturno y recinto de conciertos en Cincinnati dejó nueve personas heridas, informó la policía en Ohio

Las nueve tenían heridas de bala, pero ninguna ponía en peligro la vida, apuntó Adam Hennie, el jefe de policía interino de la ciudad

Diaz reportó desde Richmond, Virginia y Seewer desde Toledo, Ohio

