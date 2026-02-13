Tiroteo en complejo residencial de universidad de Carolina del Sur deja dos muertos

Dos hombres murieron y otro resultó herido en un tiroteo ocurrido en una habitación de dormitorio en la Universidad Estatal de Carolina del Sur, apenas cuatro meses después de otro incidente mortal en el campus universitario.

Un hombre murió en el lugar del tiroteo del jueves por la noche en el complejo de viviendas Hugine Suites y el otro murió en el hospital, informó la División de Asuntos Policiales de Carolina del Sur en un comunicado. Se desconocía el estado del tercer hombre en el hospital. No se han dado a conocer los nombres de los implicados.

Un confinamiento de casi ocho horas en el campus se levantó a primera hora del viernes. No se han anunciado arrestos, pero las autoridades señalaron que ya no había amenaza.

El tiroteo del jueves por la noche ocurrió poco más de cuatro meses después de dos tiroteos durante un evento universitario el 4 de octubre. Uno, que ocurrió cerca del mismo complejo residencial, mató a una mujer de 19 años. En el otro tiroteo resultó herido un hombre. Después, las autoridades universitarias anunciaron nuevas medidas de seguridad.

Kaya Mack acababa de terminar una entrega de comida en el campus cuando escuchó disparos y vio a muchos policías entrando por una reja.

Dijo que no estaba segura de dónde provenían los disparos.

“Las sirenas me sacudieron”, contó Mack a WLTX-TV. “Estábamos mirando alrededor, yo y otras personas en el campus; todos mirábamos alrededor como: ‘¿qué está pasando?’”

La universidad canceló las clases del viernes y estaba poniendo consejeros a disposición de los estudiantes.

Varias personas han sido arrestadas por cargos relacionados con armas en conexión con los tiroteos de octubre.

Tras los tiroteos de octubre, el presidente de la universidad, Alexander Conyers, anunció la instalación de nuevas cercas a lo largo del perímetro del campus y patrullajes de seguridad adicionales para controlar mejor el acceso peatonal, según un comunicado de prensa de ese momento. También se preveía que cuadrillas repararan las barreras perimetrales dañadas.

Los legisladores deben revisar las leyes que permiten que estudiantes y otras personas tengan armas en los campus universitarios si están guardadas y ocultas en un vehículo, dijo un legislador. Eso les deja un acceso rápido y fácil para agarrar un arma si una situación se intensifica, dijo el representante estatal demócrata Hamilton Grant en un comunicado.

“Lloramos durante el Homecoming y esta comunidad vuelve a llorar”, resaltó Grant, que en 2011 se graduó de la universidad.

La escuela, fundada en 1896, es la única universidad pública históricamente negra de Carolina del Sur y cuenta con más de 2.900 estudiantes actualmente, según su sitio web.

La comunidad universitaria conmemoró recientemente el 58vo aniversario de lo que ha llegado a conocerse como la Masacre de Orangeburg. Recordaron a tres jóvenes que murieron el 8 de febrero de 1968, cuando policías abrieron fuego contra una multitud de estudiantes negros que se había congregado en el campus tras protestar contra la segregación en una bolera local.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.