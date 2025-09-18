Tiroteo en cruce fronterizo gestionado por Israel y Jordania deja 2 muertos

JERUSALÉN (AP) — Dos personas fueron asesinadas a tiros el jueves en un cruce fronterizo administrado por Israel y Jordania ubicado en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, informaron los médicos israelíes.

Las autoridades israelíes no proporcionaron más detalles. El servicio de rescate Magen David Adom dijo que dos hombres, de aproximadamente 60 y 20 años, fueron asesinados y que el atacante fue “neutralizado”. Los medios estatales jordanos dijeron que las autoridades estaban al tanto de un “incidente de seguridad” en el lado de Cisjordania del cruce.

Tres israelíes fueron asesinados en un ataque en septiembre de 2024 en el cruce, cuando un soldado jordano retirado abrió fuego. Ese ataque parecía estar vinculado a la guerra en curso entre Israel y Hamás.

Israel capturó Cisjordania, junto con Gaza y Jerusalén Este, en la guerra de Oriente Medio de 1967. Los palestinos quieren los tres territorios para un futuro Estado. La violencia ha aumentado en toda Cisjordania desde que el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 desde Gaza encendió la guerra allí.

Actualmente, Israel está llevando a cabo una gran ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza que ha obligado a más de 200.000 palestinos a huir, según Naciones Unidas. Cientos de miles permanecen en la ciudad, grandes partes de la cual ya han sido destruidas en incursiones israelíes anteriores.

Israel recorta fondos para ceremonia de premios por película sobre niño palestino

El ministro de Cultura de Israel recortó los fondos para la ceremonia de premios cinematográficos más prestigiosa del país, diciendo que el ganador de este año a mejor largometraje “escupe” a los soldados israelíes.

Miki Zohar dijo que estaba tomando esta medida en respuesta al Premio Ophir del martes para “El Mar”, una historia sobre un niño palestino de 12 años que se cuela a Israel desde Cisjordania para ver el mar por primera vez. La película representará a Israel en los premios Oscar.

Zohar, miembro del partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu, dijo que congelaría los fondos para la ceremonia debido a la representación de los soldados israelíes en la película.

“En mi mandato, los ciudadanos de Israel no pagarán de sus bolsillos por una ceremonia vergonzosa que escupe a los heroicos soldados israelíes”, dijo en la red social X. “Los ciudadanos de Israel merecen que su dinero de impuestos vaya a lugares más importantes y valiosos”.

Militar israelí acusará a exoficial por emboscada en Líbano

El ejército israelí dijo el jueves que planea acusar a un exoficial superior en relación con la muerte de dos israelíes en una emboscada de Hezbollah en el sur de Líbano en noviembre de 2024.

El coronel Yoav Yarom, quien era el jefe de personal de la brigada de infantería Golani del ejército, renunció después del incidente.

Zeev Erlich, de 70 años, y Gur Kehati, un soldado de 20 años, fueron asesinados.

En ese momento, el ejército lanzó una investigación para determinar quién permitió que Erlich ingresara en la zona de combate con las fuerzas y por qué se le permitió entrar.

En un comunicado el jueves, el ejército dijo que su fiscal militar planea presentar cargos contra Yarom, pendiente de una audiencia previa a la acusación. Tal audiencia es un procedimiento estándar.

Según informes de los medios israelíes, Erlich no estaba en servicio activo cuando fue asesinado, pero vestía un uniforme militar y tenía un arma. Erlich era un conocido colono de Cisjordania e investigador de historia judía. Los informes de los medios dijeron que se le permitió ingresar en el Líbano para explorar un sitio arqueológico local.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.