Tiroteo en escuela de Iowa deja dos estudiantes muertos

DES MOINES, Iowa, EE.UU. (AP) — Dos estudiantes murieron y un miembro del personal resultó herido el lunes en lo que la policía describió como un ataque dirigido contra una escuela de Des Moines que se dedica a ayudar a los jóvenes en situación de riesgo. Posteriormente, tres sospechosos fueron detenidos.

El tiroteo se produjo en un programa educativo llamado Starts Right Here, el cual está afiliado al distrito escolar de Des Moines.

La policía dijo que los equipos de emergencia fueron llamados a la escuela, que se encuentra en un parque empresarial, poco antes de la 1 de la tarde. Al llegar, los agentes encontraron a dos estudiantes gravemente heridos, por lo que les aplicaron inmediatamente reanimación cardiopulmonar. Los dos estudiantes murieron en el hospital.

El miembro del personal de la escuela que resultó herido se encontraba en condición grave e iba a ser sometido a una cirugía el lunes por la tarde.

La policía señaló que, unos 20 minutos después del tiroteo, los agentes detuvieron un vehículo a unos 3 kilómetros (2 millas) de distancia y arrestaron a tres sospechosos. Añadió que uno de los sospechosos salió corriendo del vehículo, pero los agentes lograron localizarlo con la ayuda de un perro.

“El ataque definitivamente estaba dirigido a alguien. No fue al azar”, señaló el sargento Paul Parizek.

El programa Starts Right Here, que ayuda a los jóvenes de 9 a 12 años de edad que se encuentran en situación de riesgo, fue fundada en 2021 por Will Holmes, un rapero cuyo nombre artístico es Will Keeps.

“La escuela está diseñada para ayudar a los niños que más lo necesitan”, comentó Parizek.

AP