Tiroteo en instalaciones del ICE en Dallas deja al menos tres heridos: medios

24 sep (Reuters) - Al menos tres personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido el miércoles en una oficina federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas, informaron medios locales.

La policía acudió a las instalaciones, en el noroeste de Dallas, a las 07.30 hora local (1230 GMT).

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en un mensaje en X que había múltiples heridos y fallecidos y que el tirador había muerto por una herida de bala autoinfligida.

El tirador fue hallado muerto en la azotea de un edificio cercano, informó la filial local de ABC WFAA citando fuentes.

"La información preliminar es un posible francotirador", dijo el director en funciones del ICE, Todd Lyons, a CNN.

Algunos medios dijeron que las víctimas estaban en estado crítico.

Un portavoz del ICE no respondió inmediatamente a las preguntas de Reuters. La Policía de Dallas tampoco devolvió inmediatamente las llamadas o correos electrónicos en busca de comentarios. (Reporte de Brendan O'Brien en Chicago y Rich McKay en Atlanta; Editado en Español por Ricardo Figueroa)