Por Jonathan Allen y Brad Brooks

Ciudad de nueva york, 12 feb (reuters) - la policía de nueva york informó el lunes de que seis personas habían sido alcanzadas por disparos en una estación de metro en el bronx, dejando como saldo un muerto y cinco heridos.

Una portavoz del departamento de Policía de Nueva York dijo por teléfono que no se habían producido detenciones por el tiroteo y que no estaba claro en qué estado se encontraban los cinco heridos. Medios de comunicación locales, citando fuentes policiales anónimas, informaron de que los cinco heridos no corrían peligro de muerte.

Los datos más recientes indican que la delincuencia sigue siendo poco frecuente en la red de metro de Nueva York: en un día laborable se realizan unos 3.8 millones de viajes en la red, y la Autoridad Metropolitana de Transporte informó de 570 agresiones graves en todo 2023.

Los tiroteos son particularmente poco frecuentes en Nueva York: en 2022, un hombre armado hirió a 10 personas en un tren que pasaba por Brooklyn, lo que supuso el primer tiroteo masivo en la red de metro desde 1984.

Los temores de los pasajeros sobre la peligrosidad del metro aumentaron al principio de la pandemia, cuando la tasa de criminalidad en el metro se disparó a principios de 2020, pero volvió a caer a niveles normales en 2021. La percepción de los peligros por parte de los viajeros sigue siendo alta, incluso ante el descenso de los índices de criminalidad.

(Reporte de Jonathan Allen en Nueva York y Brad Brooks en Longmont, Colorado; Editado en español por Sofía Díaz Pineda)