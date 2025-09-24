Tiroteo en oficina del ICE en Dallas deja al menos un muerto y varios heridos

24 sep (Reuters) -

Un tirador mató al menos a una persona e hirió a otras el miércoles en una oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Dallas, antes de morir por una herida de bala autoinfligida, dijeron autoridades locales y federales.

La policía respondió a los informes del tiroteo en la oficina en el noroeste de Dallas alrededor de las 6.40 hora local (1140 GMT), dijo el departamento de policía de Dallas en la red social X.

El sospechoso abrió fuego contra la oficina desde un edificio adyacente, según la investigación preliminar, dijo la policía. Dos personas fueron trasladadas a un hospital con heridas de bala, mientras que una tercera falleció en el lugar de los hechos.

No hubo agentes del ICE heridos, pero no quedó claro si entre las víctimas hay detenidos del ICE, miembros de la seguridad local o agentes de policía, dijo la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en una entrevista en el programa "Fox & Friends" de Fox News.

Los investigadores están estudiando la posibilidad de que el disparo procediera de la azotea de un edificio de departamentos cercano, dijo McLaughlin.

"Esos detalles todavía no son claros. Parece que podría haber sido un francotirador o algún tipo de disparo de larga distancia", comentó.

Agregó que el tiroteo tuvo lugar en una oficina de campo del ICE, no en un centro de detención, donde los funcionarios llevan a cabo el procesamiento a corto plazo de los detenidos recientemente arrestados.

Las víctimas estaban siendo conducidas al interior del edificio para ser procesadas y repatriadas, informó Fox News, citando fuentes del departamento de policía de Dallas.

Las imágenes de cadenas de noticias locales mostraban una fuerte respuesta de las fuerzas del orden en torno a las instalaciones.

El tirador fue hallado muerto en el tejado de un edificio cercano, informó la filial local de ABC WFAA citando fuentes.

"La información preliminar es que se trata de un posible francotirador", dijo el director en funciones del ICE, Todd Lyons, a CNN.

Se espera que la policía ofrezca una rueda de prensa más adelante en el día.

(Reporte de Brendan O'Brien en Chicago y Rich McKay en Atlanta; editado en español por Ricardo Figueroa)