Tiroteo en oficina del ICE en Dallas deja múltiples muertos y heridos, dicen funcionarios

24 sep (Reuters) - Varias personas murieron o resultaron heridas en un tiroteo ocurrido el miércoles en una oficina federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas, y el autor de los disparos murió por una herida de bala autoinfligida, informaron funcionarios federales.

La policía respondió a los informes de un tiroteo en la oficina en el noroeste de Dallas alrededor de las 7.30 am hora local (1230 GMT), informaron medios locales.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en una publicación en X que había múltiples heridos y fallecidos y que el tirador estaba muerto.

"El ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular el ICE, debe parar. Rezo por todos los heridos en este ataque y por sus familias", escribió en X el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en respuesta a Noem.

El tirador fue hallado muerto en la azotea de un edificio cercano, informó la filial local de ABC WFAA citando fuentes.

"La información preliminar es un posible francotirador", dijo el director en funciones del ICE, Todd Lyons, a CNN.

Algunos medios dijeron que al menos algunas de las víctimas se encontraban en estado crítico.

Un portavoz del ICE no respondió inmediatamente a las preguntas de Reuters. La Policía de Dallas tampoco devolvió inmediatamente las llamadas o correos electrónicos en busca de comentarios. (Reporte de Brendan O'Brien en Chicago y Rich McKay en Atlanta; Editado en Español por Ricardo Figueroa)