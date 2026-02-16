Tiroteo en partido de hockey sobre hielo en Rhode Island deja 3 muertos, incluido el sospechoso

PAWTUCKET, Rhode Island, EE.UU. (AP) — Tres personas, incluido el sospechoso, murieron el lunes durante un tiroteo en un partido de hockey juvenil en Rhode Island, informaron las autoridades.

Otras tres víctimas están hospitalizadas en estado crítico, señaló la jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, en declaraciones a los periodistas.

“Al parecer se trató de un evento dirigido, que podría ser una disputa familiar”, dijo Goncalves, quien no dio a conocer detalles sobre el sospechoso ni las edades de los fallecidos, aunque destacó que aparentemente las dos víctimas eran adultas.

Las autoridades seguían tratando de reconstruir lo ocurrido y hablar con testigos, dijo.

El tiroteo ocurrió en la Arena Dennis M. Lynch de Pawtucket, a pocos kilómetros de Providence.

Fuera de la arena se podía ver a familias en llanto y a jugadores juveniles de hockey aún con su uniforme mientras se abrazaban antes de subir a un autobús para abandonar la zona. Los caminos hacia la arena fueron cerrados mientras se mantenía una fuerte presencia policial y los helicópteros sobrevolaban el lugar.

Pawtucket se ubica a poca distancia al norte de Providence y cerca de los límites estatales con Massachusetts. Con poco menos de 80.000 habitantes, Pawtucket había sido hasta hace poco conocida como la sede de las oficinas centrales de Hasbro.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.