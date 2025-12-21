Tiroteo en Sudáfrica deja nueve muertos y diez heridos; la policía busca a sospechosos

21 dic (Reuters) - Nueve personas murieron y 10 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido de madrugada en un municipio al suroeste de Johannesburgo, y las autoridades han iniciado una persecución de los sospechosos, informó el domingo el Servicio de Policía de Sudáfrica.

El incidente se produjo poco antes de la 1 de la madrugada, hora local (2300 GMT), en una taberna autorizada del municipio de Bekkersdal, en Johannesburgo, informó la policía en un comunicado.

Unos 12 sospechosos desconocidos que viajaban en un minibús blanco y un sedán plateado abrieron fuego contra los clientes de la taberna y siguieron disparando al azar mientras huían del lugar, dijo la policía, que añadió que el motivo del tiroteo se determinaría mediante la investigación.

Los heridos han sido trasladados a centros médicos para recibir tratamiento, añadió la policía.

Bekkersdal forma parte del municipio local de Rand West City, cuya página web describe el municipio como una zona caracterizada por altos niveles de desempleo y pobreza debido al declive de la minería del oro.

Sudáfrica, la mayor economía de África, tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con un promedio de unos 60 al día. (Reporte de Mihika Sharma y Anusha Shah en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)