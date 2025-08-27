Tiroteo en una escuela de Minneapolis, mueren dos niños

Todo esto hasta la siguiente masacre, porque la ola de violencia sin sentido en Estados Unidos parece no tener fin. El escenario del nuevo tiroteo fue la Escuela Católica Annunciation de Minneapolis, que atiende a niños desde preescolar hasta secundaria. Específicamente, la iglesia de la escuela, donde, a las 8:30 a. m., estudiantes y maestros se reunieron para asistir a misa antes del inicio de clases.

Un momento de serenidad y reflexión se vio repentinamente interrumpido por el estruendo ensordecedor de docenas de disparos provenientes del exterior. El asesino, Robin Westman, de 23 años, atacó con un rifle y dos pistolas, disparando a través de las ventanas de la iglesia tras tapiar dos puertas para evitar que las decenas de personas que se encontraban en el interior escaparan de su crueldad.

"Un acto deliberado de violencia contra inocentes", describió la policía. El joven, hijo de un empleado de la escuela, impactó a los niños en el cuello y la espalda, según testigos conmocionados. Dos de ellos, de tan solo 8 y 10 años, murieron mientras asistían a misa, sentados en sus bancos. Otros 17 resultaron heridos y al menos siete se encuentran en estado grave, pero ninguno a riesgo de muerte. Tienen entre 6 y 14 años. Tres adultos también resultaron heridos y fueron hospitalizados.

"Me alegró ver a los niños escapar ilesos y a salvo, pero solo las expresiones en sus rostros, los gritos de las madres que no sabían dónde estaban sus hijos", declaró un testigo a los medios. "Un acto deliberado de violencia contra niños inocentes", describió la policía.

Tras perpetrar la masacre, el asesino, que también llevaba consigo una especie de petardo casero, presumiblemente para crear humo, se suicidó. La información inicial publicada por la policía indica que Robin, nombre que cambió de Robert en 2020, era un joven profundamente perturbado. Antes de cometer la masacre, publicó videos online con mensajes que hacían referencia al suicidio, "pensamientos e ideas extremadamente violentos", una carta de disculpa a su familia y un boceto manuscrito del diseño interior de una iglesia.

No está claro si esa iglesia era la Escuela Católica de la Anunciación. Además, según *The New York Post*, entre estos videos hay uno con los lemas "Maten a Donald Trump" y "Por los niños" garabateados en cargadores de armas. Otros videos muestran varias armas, incluyendo un rifle semiautomático y una escopeta de corredera, y revelan su obsesión con los asesinos en masa, entre ellos Adam Lanza, el tirador de Sandy Hook.

Westman se identificó como transgénero, según informes de medios estadounidenses que citaron sus cuentas de redes sociales. A los 17 años, solicitó permiso para cambiar su nombre de Robert a Robin, que en Estados Unidos es tanto masculino como femenino.

El FBI ha anunciado que está tratando el tiroteo de Minneapolis como terrorismo y un "crimen de odio contra los católicos", según el director de la agencia, Kash Patel.

Las tres armas con las que el asesino mató fueron compradas legalmente, dijo el jefe de policía local, Brian O'Hara.

Según reportes de prensa, su madre fue empleada de la Escuela Annunciation, donde ocurrió el tiroteo.

Trump llamó al gobernador de Minnesota y ex opositor Tim Walz y anunció que las banderas en la Casa Blanca ondearían a media asta. "Un tiroteo trágico, oramos por los involucrados", declaró el presidente estadounidense. "Rezo por nuestros niños y maestros, cuya primera semana de clases se vio arruinada por este horrible acto de violencia", escribió el demócrata en X.

"No hay palabras para expresar la gravedad, la tragedia ni el dolor absoluto de este momento", declaró el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, en una conferencia de prensa, visiblemente conmocionado por otro acto de violencia en la ciudad donde, apenas horas antes, un tiroteo dejó siete heridos.

La senadora demócrata por Minnesota, Amy Klobuchar, también expresó su dolor y condolencia a las familias afectadas por la tragedia. JD Vance mostró su solidaridad con las víctimas en una publicación en redes sociales, donde alguien señaló con decepción que una vez dijo que "los tiroteos escolares son una realidad". Era septiembre del año pasado y el senador de Ohio se postulaba a la vicepresidencia. El problema es que los tiroteos escolares son, de hecho, comunes en Estados Unidos.

Según datos de Education Week, desde principios de año, ha habido siete tiroteos masivos en la misma cantidad de escuelas, con resultado de heridos o muertos, mientras que según Gun Violence Archive, ya ha habido más de 190 tiroteos masivos en total este año. (ANSA).