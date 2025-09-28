Tiroteo en una iglesia de Michigan deja al menos un muerto y 9 heridos: policía

(Agrega detalles, citas y contexto; añade autores y procedencia)

Por Joseph Tanfani, Brendan O'Brien y Rebecca Cook

GRAND BLANC, EEUU, 28 sep (Reuters) -

Un hombre atravesó con su vehículo las puertas de entrada de un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el estado de Michigan, Estados Unidos, y disparó al menos contra 10 personas, matando a una de ellas, informó el domingo la policía local.

El tirador salió de su vehículo disparando un arma de tipo asalto, dijo William Renye, jefe de policía de Grand Blanc, una pequeña comunidad de 7700 habitantes a unos 100 kilómetros al noroeste de Detroit.

Añadió que cientos de personas se encontraban en la iglesia, que se incendió cuando el vehículo se estrelló contra ella.

El humo salía del edificio mientras los bomberos intentaban apagar las llamas, con varios camiones de bomberos y vehículos de emergencia aparcados en las inmediaciones, según mostraron imágenes en las redes sociales. Renye dijo que las autoridades creen que encontrarán más víctimas entre las ruinas.

La policía no dio a conocer de inmediato el nombre del sospechoso, que murió en el lugar de los hechos en un intercambio de disparos con dos agentes que acudieron con rapidez a la iglesia, dijo el jefe policial.

Renye describió al atacante como un hombre de 40 años de Burton, Michigan. No se dispuso de más detalles de inmediato.

"Mi corazón se rompe por la comunidad de Grand Blanc", dijo la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, en un comunicado publicado en las redes sociales. "La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable".

La fiscal general Pam Bondi, afirmó en la red social X que "semejante violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante".

Presidente Donald Trump señaló en su plataforma Truth Social que el tiroteo "parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos en Estados Unidos de América", precisando que el FBI está en el lugar. "EPIDEMIA DE VIOLENCIA EN NUESTRO PAÍS DEBE TERMINAR, ¡INMEDIATAMENTE!", escribió.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es conocida informalmente como los mormones.

(Editado en español por Carlos Serrano)