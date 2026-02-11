Tiroteos en escuela y vivienda en Canadá dejan 10 muertos, incluida la posible tiradora

TUMBLER RIDGE, Canadá (AP) — Un tiroteo en una escuela de Columbia Británica dejó siete fallecidos mientras que otros dos cadáveres fueron hallados en una casa cercana, informaron las autoridades canadienses el martes. Una mujer que la policía cree que es la tiradora también fue localizada muerta

La Real Policía Montada de Canadá dijo que más de 25 personas resultaron heridas, incluidas dos que fueron trasladadas por aire a un hospital con heridas que ponían en peligro sus vidas, tras el tiroteo en la Escuela Secundaria de Tumbler Ridge

Los tiroteos en escuelas son inusuales en Canadá

La localidad de Tumbler Ridge, en las Montañas Rocosas de Canadá, está a más de 1.000 kilómetros (600 millas) al norte de Vancouver, cerca de la frontera con Alberta. La web del gobierno provincial indica que la Escuela Secundaria Tumbler Ridge tiene 175 alumnos que cursan desde séptimo a 12mo grado

El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, dijo a reporteros que los agentes de policía llegaron a la escuela en dos minutos

Un video mostró a los estudiantes saliendo de la escuela con las manos en alto mientras los vehículos policiales rodeaban el edificio y un helicóptero sobrevolaba el recinto

En el recinto encontraron a seis personas muertas, señaló la policía local en un comunicado. Una sospechosa parecía haber muerto por una "herida autoinfligida". Una octava persona falleció mientras era trasladada a un hospital, y otras dos fueron encontradas sin vida en una casa que las autoridades creen que estaba conectada con el ataque

El superintendente de la RPMC, Ken Floyd, declaró a periodistas que los investigadores habían identificado a una sospechosa, pero que no revelarían su nombre, y que el motivo del tiroteo seguía sin estar claro. La policía sigue analizando la relación entre las víctimas y la tiradora, agregó

El alcalde de Tumbler Ridge, Darryl Krakowka, afirmó que toda la comunidad está de luto

"Me derrumbé", reconoció al tiempo que apuntó que fue "devastador" enterarse del número de víctimas en una comunidad de 2.700 personas que calificó como una "gran familia"

"He vivido aquí durante 18 años", dijo Krakowka. "Probablemente conozco a todas las víctimas"

El pastor George Rowe, de la Iglesia Bautista de la Comunidad de Tumbler Ridge, acudió al centro recreativo donde las familias de las víctimas esperaban más información

"No era una imagen agradable. Las familias siguen esperando saber si es su hijo el que ha fallecido y, debido al protocolo y a los procedimientos, el equipo de investigación es muy cauto a la hora de revelar nombres", explicó. "Lo más difícil esta noche fue tener que marcharme y que las familias siguen esperando. Es muy difícil. Otros pastores y consejeros están allí para que no estén solos"

Rowe dio clases en la escuela secundaria en su día y sus tres hijos se graduaron allí

“Caminar por los pasillos de esa escuela nunca volverá a ser lo mismo”, aseveró

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, manifestó en un comunicado en redes sociales que estaba devastado por el tiroteo en Tumbler Ridge

"Me uno a los canadienses en el duelo con aquellos cuyas vidas han cambiado irreversiblemente hoy, y en la gratitud por el coraje y la abnegación de los primeros en responder, que arriesgaron sus vidas para proteger a sus conciudadanos", escribió

La oficina de Carney apuntó que suspendió el viaje que tenía programado a Halifax, Nueva Escocia y Múnich, Alemania. Tenía previsto anunciar una estrategia industrial de defensa muy esperada en Halifax el miércoles antes de poner rumbo a Europa para asistir a la Conferencia de Seguridad de Múnich

Eby dijo a la prensa que había hablado con Carney después de lo que calificó como una "tragedia inimaginable"

"Sé que esto nos está haciendo abrazar a nuestros hijos un poco más fuerte esta noche", señaló. “Pido a la gente de Columbia Británica que cuide a la gente de Tumbler Ridge esta noche”

El gobierno de Canadá ha respondido a tiroteos masivos previos con medidas de control de armas, incluida una prohibición ampliada recientemente a todas las armas que considera de asalto

Los del martes fueron la masacre más letal en Canadá desde 2020, cuando un hombre armado mató a 13 personas y provocó incendios que acabaron con la vida de otras nueve en Nueva Escocia

___

Gillies informó desde Toronto

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa