Titans continúan búsqueda de entrenador entrevistando al exentrenador de Miami Mike McDaniel

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Los Titans de Tennessee se reunieron con el exentrenador de Miami, Mike McDaniel, el miércoles, como el último candidato evaluado en su búsqueda de un nuevo entrenador en jefe, según una persona familiarizada con el calendario de entrevistas.

McDaniel fue despedido el 8 de enero después de terminar con un récord de 7-10, con Miami perdiéndose los playoffs por segundo año consecutivo.

Es considerado una mente ofensiva creativa, y los Titans están reconstruyendo con el quarterback Cam Ward. McDaniel entrevistó en persona con los funcionarios del equipo, confirmó la persona a The Associated Press bajo condición de anonimato porque los Titans no están comentando sobre entrevistas individuales durante la búsqueda.

Los Dolphins tuvieron un récord de 35-33 bajo McDaniel, alcanzando los playoffs en sus dos primeras temporadas pero perdiendo en la primera ronda cada vez. Miami se perdió la postemporada en 2024 después de ser eliminado por los Jets en el final de la temporada regular.

Las esperanzas de postemporada terminaron en la Semana 15 de esta última temporada, extendiendo la sequía de victorias en playoffs de los Dolphins a 25 años.

Los Titans comenzaron la búsqueda para reemplazar a Brian Callahan, quien fue despedido el 13 de octubre, el 6 de enero, reuniéndose en persona con el entrenador interino Mike McCoy. El equipo confirmó el 10 de enero que 7 candidatos fueron entrevistados durante la primera semana, incluidos Kevin Stefanski, Jason Garrett y ambos coordinadores de Kansas City, Matt Nagy y Steve Spagnuolo.

Tennessee reanudó la búsqueda el lunes, entrevistando a Raheem Morris seguido por el coordinador defensivo de los Chargers, Jesse Minter, y el coordinador defensivo de los Packers, Jeff Hafley, el martes.

