Titans despiden al entrenador Brian Callahan tras récord 4-19 e inicio de 1-5 en segunda temporada

NASHVILLE, Tennessee, EE. UU. (AP) — Los Titans de Tennessee despidieron el lunes a Brian Callahan tras un inicio de 1-5 en su segunda temporada, convirtiéndolo en el primer entrenador en jefe de la NFL destituido esta campaña.

Chad Brinker, presidente de operaciones de fútbol americano de los Titans, dijo que los funcionarios del equipo mantuvieron conversaciones extensas con la propietaria principal Amy Adams Strunk y el gerente general Mike Borgonzi antes de reunirse con Callahan el lunes por la mañana para informarle que Tennessee hacía el cambio.

“Si bien estamos comprometidos con un plan paciente y estratégico para construir un programa de fútbol americano sostenible y ganador, no hemos demostrado un crecimiento suficiente”, dijo Brinker en un comunicado. “Nuestros jugadores, fanáticos y comunidad merecen un equipo de fútbol que logre un estándar que actualmente no estamos cumpliendo, y estamos comprometidos a tomar las decisiones difíciles necesarias para alcanzar y mantener ese estándar”.

Los Titans anunciaron horas después que Mike McCoy asumiría como entrenador interino. Brinker y Borgonzi tenían previsto hablar con la prensa el lunes por la noche.

McCoy se unió al equipo en marzo como asistente ofensivo senior, y tuvo un récord de 27-37 en cuatro temporadas entrenando a los entonces Chargers de San Diego entre 2013 y 2016, perdiendo 23 de los últimos 32 juegos antes de ser despedido. También fue coordinador ofensivo en Denver en 2017 y en Arizona en 2018.

Su primer juego al frente de los Titans será el domingo contra Mike Vrabel, el antiguo entrenador de Tennessee, y sus Patriots de Nueva Inglaterra (4-2).

Callahan tuvo un récord de 4-19, que incluyó una racha de 10 derrotas consecutivas.

Se convirtió en el segundo entrenador despedido durante la temporada por esta franquicia desde que se trasladó de Houston a Nashville en 1997, uniéndose a Ken Whisenhunt. Whisenhunt tenía un récord de 3-20 cuando fue despedido en noviembre de 2015, con un período que también incluyó una racha de diez derrotas consecutivas para terminar la temporada 2014.

Pero es solo el último cambio de personal desde diciembre de 2022:

— El gerente general Jon Robinson fue despedido el seis de diciembre de 2022.

— El GM Ran Carthon fue contratado el 18 de enero de 2023.

— Vrabel fue despedido el 9 de enero de 2024.

— Callahan fue contratado el 24 de enero de 2024.

— Carthon fue despedido el 7 de enero de 2024.

— El GM Mike Borgonzi fue contratado el 17 de enero de 2025.

Los Titans habían dicho que querían ver mejoras esta temporada con Callahan entrando en su segunda temporada como entrenador en jefe por primera vez y con un quarterback novato en Cam Ward.

Sin embargo, Callahan tuvo que ceder las responsabilidades de llamar las jugadas después de caer a 0-3 y con la ofensiva teniendo dificultades.

Los Titans han anotado solo 83 puntos y promedian 3,94 yardas por jugada. Solo los Jets de 2019, los Bills de 2018 en el año de novato de Josh Allen, los Browns de 2009, los Raiders de 2009 en la última temporada de JaMarcus Russell y los 49ers de 2007 han anotado menos de 84 puntos y cuatro yardas por jugada en seis juegos en las últimas 20 temporadas.

Ward ha sido el quarterback más capturado en la NFL, con 25, incluyendo un par de juegos con seis capturas cada uno, tras una derrota 20-10 ante los Raiders.

