Tite: "La alegría es la identidad del fútbol brasileño"

El seleccionador de Brasil, Tite, insistió en que "la alegría es la identidad del fútbol brasileño", por lo que recalcó que bailar al celebrar un gol forma parte de su "cultura" y "no menosprecia a nadie", así aseguro que si tiene que volver a bailar, bailará.

"La alegría es la identidad del fútbol brasileño, no soy yo, es la generación que acaba de surgir. Les damos confianza para que den lo mejor de sí mismos. Bajo tanta presión, hay que tener el valor de jugar así, aunque corras el riesgo de que te lesionen. Ése es el tipo de fútbol en el que yo creo, aunque haya críticas si no ganas el título. Pero es hacia adelante, es en lo que creemos", comentó Tite sobre el modelo de juego de Brasil.

El técnico también valoró las críticas hacia las celebraciones de los jugadores cariocas, bailando después de cada gol marcado, algo que para Tite se enmarca dentro de "la historia, la cultura y la forma de vida de Brasil".

"No es mi selección, sino que es la Selección Brasileña, de la que tengo la responsabilidad de entrenar. Respeto la cultura y mi forma de ser, el equipo en el que trabajo. Muchos niños bailarán también porque es la cultura brasileña, una cultura que no menospreciará a nadie. Es nuestra forma de ser", agregó.

Y es que Tite destacó la "conexión" que posee con los más jóvenes, lo que le llevó a participar en la celebración del 3-0 ante Corea del Sur. "Tengo 61 años, pero tengo esa conexión con jugadores que podrían ser mis nietos. Si tengo que bailar, bailaré. De una manera muy sutil les pedí que me escondieran, no es mi perfil. El cuadro, cuando está pintado, pertenece al futbolista. Tengo que ensayas más, lo sé", bromeó.

El técnico, que avanzó que decidirán en el entrenamiento si el lateral Alex Sandro está disponible para los cuartos de final de este viernes ante Croacia, recordó la figura de Pelé. "Le deseo mucha salud. Es una inspiración para todos nosotros. Hace lo que el Mundial ha demostrado, con solidaridad, convivencia armoniosa, afición unida, aceptación de las diferencias. Pelé, como ser humano, como el más grande de todos, y el deporte como vehículo de comunicación, inspira a toda la gente", elogió a la leyenda, ingresada en un hospital de Sao Paulo.

Danilo: "el secreto del éxito es la predisposición de los jugadores"

También compareció en rueda de prensa el lateral Danilo, que alabó la actuación de Croacia en el Mundial de Catar. "Han marcado cinco goles y recibido dos. Además de Modric, tiene jugadores como Kovacic, Brozovic, he jugado con y contra ellos, y están habituados a estos partidos. Hay que estar preparados", reflexionó.

"Estoy disponible para el seleccionador, recuperado. No me importa jugar en la izquierda o la derecha, es natural para mí jugar en ambos lados. Tite decidirá", expresó sobre su versatilidad para jugar en los dos carriles.

Y es que esta reconversión para poder actuar de lateral izquierdo es fruto de su trabajo y adaptación en todos los equipos por los que ha pasado. "Me he adaptado al fútbol de diferentes equipos y entrenadores. Estoy focalizado en mi trabajo, no en las críticas que vienen de fuera, aunque es importante el cariño de los aficionados brasileños, trabajamos para eso", apuntó.

"El secreto del éxito en la selección es la predisposición de los jugadores para comprender y aceptar todo. Sólo tenemos diez días para preparar sistemas tácticos, pero esa disponibilidad de este grupo a lo largo de los años lo hace más fácil", zanjó.

Europa Press