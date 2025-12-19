Titular de agencia de derechos laborales de EEUU insta a hombres blancos a denunciar discriminación

La directora de la agencia federal encargada de hacer cumplir los derechos civiles en lugares de trabajo publicó un llamado en redes sociales instando a los hombres blancos a levantar la voz si han sido objeto de discriminación laboral por su raza o sexo.

"¿Eres un hombre blanco que ha sufrido de discriminación en el trabajo por tu raza o sexo? Podrías tener un caso para recuperar dinero al amparo de las leyes federales de derechos civiles", señaló Andrea Lucas, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC por sus siglas en inglés), en una publicación en la red social X el miércoles por la noche.

El mensaje insta a los trabajadores elegibles a ponerse en contacto con la agencia "lo antes posible" y refería a los usuarios al apartado de "discriminación relacionada con DEI (iniciativas de Diversidad Equidad e Igualdad)" de la hoja informativa de la dependencia.

La publicación de Lucas, que fue vista 10 millones de veces, fue compartida aproximadamente dos horas después de que el vicepresidente JD Vance publicara un artículo que, según él, "describe la maldad de DEI y sus consecuencias", el cual también recibió 10 millones de vistas.

Lucas respondió a la publicación de Vance diciendo: "Absolutamente correcto. Y precisamente porque esta discriminación generalizada, sistémica e ilegal perjudicó principalmente a los hombres blancos, las élites no sólo se hicieron de la vista gorda; lo celebraron. Absolutamente inaceptable; ilegal; inmoral."

Agregó que la EEOC "no descansará hasta que esta discriminación sea eliminada". Ni la agencia ni Vance respondieron de momento a solicitudes de comentarios.

Desde que su nombramiento como presidenta interina de la EEOC en enero, Lucas ha estado cambiando el enfoque de la agencia para dar prioridad a la "erradicación de la discriminación ilegal motivada por las iniciativas DEI", alineándose con las propias órdenes ejecutivas del Presidente Donald Trump, quien nombró a Lucas como titular de la dependencia el mes pasado.

La EEOC, junto con el Departamento de Justicia, emitieron dos documentos de "asistencia técnica" a principios de este año, en un intento por aclarar qué podría constituir "Discriminación relacionada con las iniciativas DEI en el trabajo" y proporcionando orientación sobre cómo los trabajadores pueden presentar denuncias sobre estas preocupaciones.

Los documentos se centraron principalmente en prácticas como la capacitación, los grupos de recursos para empleados y los programas de becas, advirtiendo que este tipo de programas —dependiendo de cómo estén construidos— podrían violar el Título VII de la Ley de Derechos Civiles, el cual prohíbe la discriminación laboral basada en raza y género.

Esos documentos han sido objeto de críticas de excomisionados de la agencia por retratar las iniciativas DEI como legalmente problemáticas.

David Glasgow, director ejecutivo del Centro Meltzer para la Diversidad, Inclusión y Pertenencia en la Facultad de Derecho de NYU, dijo que las más recientes publicaciones de Lucas demuestran un "malentendido fundamental de lo que son las iniciativas DEI".

"Realmente se trata mucho más de crear una cultura en la que obtienes lo mejor de todos los que estás incorporando, donde todos experimentan equidad e igualdad de oportunidades, incluidos los hombres blancos y miembros de otros grupos", destacó Glasgow.

El Centro Meltzer rastrea demandas que probablemente afecten las prácticas DEI en lugares de trabajo, incluidos 57 casos de discriminación laboral. Si bien existen casos individuales, Glasgow dijo que no ha visto "ningún tipo de evidencia sistemática de que los hombres blancos estén siendo discriminados".

Señaló que la inmensa mayoría de los CEOs de las empresas del Fortune 500 son hombres blancos y que, en relación con su proporción de la población, el grupo demográfico está sobrerrepresentado en las cúpulas corporativas, el Congreso y otros ámbitos.

"Si las iniciativas DEI han sido este motor de discriminación contra los hombres blancos, tengo que decir que no han estado haciendo un muy buen trabajo", declaró Glasgow.

Jenny Yang, expresidenta de la EEOC y actual socia en el bufete de abogados Outten & Golden, dijo que es "inusual" y "problemático" que el titular de la agencia destaque a un grupo demográfico en particular para la aplicación de los derechos civiles.

"Deja entrever algún tipo de tratamiento prioritario", dijo Yang. "Eso no es algo que me suene a igualdad de oportunidades para todos".

Por otro lado, la agencia ha hecho lo contrario para los trabajadores transgénero, cuyas quejas de discriminación han perdido prioridad o han sido desestimadas por completo, puntualizó Yang. La EEOC cuenta con recursos limitados y debe, en consecuencia, priorizar qué casos perseguir. Pero tratar las acusaciones de manera distinta de acuerdo a la identidad de los trabajadores va en contra de la misión de la agencia, explicó.

"Me preocupa que se esté enviando un mensaje de que la EEOC sólo se preocupa por algunos trabajadores y no por otros", dijo Yang.

