Títulos argentinos retoman interés con retracción del riesgo país

BUENOS AIRES, 20 nov (Reuters) - Los activos de Argentina volvían al sendero alcista este jueves por la recomposición de carteras entre inversores institucionales, previo a un largo feriado bancario, en momentos en que el riesgo país tiende a la baja por un alentador panorama político.

El inesperado triunfo del partido del presidente libertario Javier Milei en los recientes comicios de medio término le permitirá al Gobierno sumar legisladores en el Congreso a partir de diciembre y así acelerar cambios para desregular la economía del país austral.

La bolsa de Buenos Aires arrojaba un índice líder S&P Merval con alza del 2,3% a las 1350 GMT, luego de anotar una toma de utilidades del 2,15% en la víspera y de ganar casi 80% desde principios de octubre.

"Abróchense los cinturones porque va a haber muchas más reformas" en adelante, enfatizó Milei el miércoles en un evento corporativo haciendo alusión a los cambios de fondos que analiza en materia laboral e impositiva.

El riesgo país ronda los 600 puntos básicos y con tendencia declinante, cuando previo a las elecciones legislativas había saltado por sobre 1.100 unidades por temores de ahorristas a que la oposición peronista de centroizquierda se reposicionara con fuerzas.

La ronda cambiaria mostraba al peso mayorista con pérdida del 0,35% a 1.417 por cada dólar, lejos de la punta vendedora de 1.505,98 unidades de la banda de flotación divergente marcada por el banco central (BCRA). Los bancos argentinos permanecerán cerrados el viernes y lunes próximos por sendos feriados, con inactividad en el tipo de cambio y en bonos extrabursátiles, mientras que la bolsa operará el viernes sin liquidaciones y permanecerá inactiva en el comienzo de la próxima semana.

Esta larga inactividad obliga a los inversores a repensar estrategias de carteras.

