Títulos de argentina suben alentados por acuerdo con fmi, plaza financiera permanece cauta

BUENOS AIRES, 28 jul (Reuters) - Los activos de Argentina finalizaron en alza el viernes alentados por el acuerdo alcanzado por el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para flexibilizar metas y desembolsar dinero fresco a las escasas reservas del banco central (BCRA).

El FMI dijo que alcanzó un acuerdo a nivel de staff con Argentina para destrabar 7.500 millones de dólares y completar la quinta y sexta revisión del programa por 44.000 millones de dólares. El acuerdo aún necesita la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI.

Antes de los desembolsos Argentina necesita evitar un incumplimiento con el Fondo la próxima semana, con vencimientos de 2.600 millones de dólares el 31 de julio y casi 800 millones de dólares un día después.

"El Gobierno deberá recurrir a las escasas divisas de las que dispone el banco central para hacer los repagos al FMI que corresponden a fin del mes de julio", dijo Jaime Reusche de Senior Credit Officer de Moody’s Investors Servic.

Las tensiones políticas en un año electoral y las presiones de una coyuntura económica difícil hacen que los inversores mantengan un manto de cautela a la hora de definir negocios.

Argentina celebrará en agosto elecciones primarias (PASO) para elegir candidatos presidenciales de cara a los comicios generales de octubre, mientras una inflación de tres dígitos y un creciente déficit fiscal complican la economía.

El acuerdo "nos permite recorrer la segunda parte del año, que obviamente marcada por lo electoral genera a veces incertidumbre o dudas, con mucha más tranquilidad así que para nosotros es una muy buena noticia", dijo el ministro de Economía y precandidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa.

* Los bonos en la plaza extrabursátil finalizaron con una firme mejora promedio del 1,9%, liderados por las misiones dolarizadas. Los títulos acumularon en la semana una mejora del 2,9%. Los títulos ajustados por inflación fueron demandados por fondos de inversión.

* El riesgo país elaborado por el banco JP.Morgan bajaba 38 unidades, a 1.962 puntos básicos hacia el cierre de la plaza local (2000 GMT), en sintonía con el reajuste alcista de la deuda pública.

* El índice accionario líder S&P Merval subió un 1,68%, a un cierre provisorio de 457.787,74 puntos, luego del derrumbe de un 4,44% el jueves y a cuatro días de anotar un récord intradiario de 479.111,96 unidades.

* El acuerdo con el FMI "evita riesgo de crisis por colapso de reservas, pero se mantiene la delicada situación financiera", dijo C&T Asesores, y señaló que "no hay desembolsos adicionales. No hay fondos para intervenir en el mercado para sostener los tipos de cambio, pero no lo prohíbe -aceptando lo que está ocurriendo-".

* En la plaza cambiaria, el peso mayorista se devaluó un 0,22%, a 273,60/273,70 por dólar, con intervención del BCRA con compras o ventas de dólares para sus reservas, en una semana beneficiado por las mayores presiones sobre las importaciones dada las nuevas medidas lanzadas.

* "En la rueda de dólares (el BCRA) compró unos 332 millones, en la de yuanes tuvo ventas por 273 millones, con un consolidado aproximado positivo de 302 millones de dólares", dijo Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

* La entidad acumuló en la semana compras por 882 millones de dólares y ventas por 1.122 millones de yuanes (unos 157 millones de dólares) ante reservas netas negativas en torno a los 8.000 millones de dólares.

* "Los operadores siguen con preocupación la dinámica de las reservas netas dado que alcanzan niveles críticos y la sequía de divisas post liquidaciones continuaría durante toda la etapa electoral", dijo el economista Gustavo Ber.

* La moneda en los segmentos alternativos operó a 548 unidades en el bursátil "CCL", a 510 en el llamado "dólar MEP" y a 551 unidades en el sector marginal o "blue".

(Reporte de Walter Bianchi; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)

Reuters